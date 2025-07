Vieux-Quai en Fête | Yvan Pedneault, fébrile de jouer devant son monde

Les festivités se poursuivent pour la 31e édition du Vieux-Quai en Fête Alouette. C’est un gars de la place qui partira le bal sur la scène en ce vendredi 11 juillet. Le natif de Sept-Îles, Yvan Pedneault, y va de son spectacle Rhapsody – Les Classiques de Queen.

« C’est le fun de jouer à la maison. Je ne suis pas stressé. C’est une belle fébrilité. Je suis bien excité de voir mon monde, de montrer ce que je fais », a-t-il laissé entendre au Nord-Côtier.

Une soirée qui s’annonce rock au Vieux-Quai en Fête avec Yvan Pedneault et Rhapsody – les Classiques de Queen en ouverture, suivi de Marjo, que le chanteur originaire de Sept-Îles a déjà vue en spectacle, et qui malgré les années, dit que « ça brasse en… », et des Shirley pour finir la soirée.

La dernière fois qu’Yvan Pedneault a foulé la grande scène du Vieux-Quai en Fête, c’était en 2016 avec Marc Dupré. En 2020, il avait participé à l’édition ambulante, à quelques endroits de Sept-Îles, dans le contexte de la pandémie.

Même s’il a chanté les succès de Freddy Mercury il y a trois ans au Festi-GrÎles de la Côte-Nord, « du Queen ça ne se démode pas », a-t-il lancé, lors de l’entrevue, quelques instants après le test de son. Un de ses musiciens est aussi originaire de Sept-Îles, soit Luc Catellier, à la batterie.

En famille

C’est la première fois qu’Yvan Pedneault débarque à Sept-Îles avec la famille au grand complet, sa femme Kelly et leurs deux filles. La plus jeune, qui aura 7 ans en septembre, n’était pas au monde la dernière fois.

Yvan Pedneault est arrivé à Sept-Îles mardi. C’est rare qu’il ait autant de temps libre dans son patelin natal. Il en a profité pour faire du quatre roues, se promener sur la plage à Clarke City et montrer à ses filles son école du temps et la ville, en plus d’un repas en famille Chez Omer.

Qu’est-ce qui lui manquait de Sept-Îles? « L’air marin, quand tu débarques du traversier. Tu n’as pas l’impression que ça te manque jusqu’à… »