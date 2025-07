Vieux-Quai en Fête | Presque complet pour la soirée de samedi!

Vous vous demandez encore si vous irez voir Salebarbes au Vieux-Quai en Fête Alouette de Sept-Îles samedi soir? Posez-vous pas la question trop longtemps si vous n’avez pas votre passeport ou votre billet journalier. Il reste moins de 500 billets.

L’organisation du Vieux-Quai en Fête s’approche déjà de sa capacité maximale pour la dernière soirée musicale de sa 31e édition.

Ce samedi 12 juillet, c’est Salebarbes la tête d’affiche, avec en ouverture de soirée We’re No Cowboys et en fermeture Blue Ridge Band.

Le site du Vieux-Quai en Fête Alouette peut accueillir 5 600 personnes par soir pour l’édition 2025.

« La soirée de demain s’annonce inoubliable… et TRÈS fréquentée! », a écrit l’organisation sur ses réseaux sociaux.

Pour assurer la sécurité et le confort de tous, petits et grands, aucun billet journalier ne sera vendu à la porte si le nombre maximal est atteint. Ce serait une première dans l’histoire du VQEF si le comité doit refuser des festivaliers.

« Comme toujours, on garde l’ambiance festive et familiale, mais on priorise la sécurité sur le site. »