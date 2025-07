Vieux-Quai en Fête | Des bénévoles motivés par l’adrénaline 

En arrière-scène, une équipe de bénévoles travaille d’arrache-pied pour organiser le Vieux-Quai en Fête. Adam Girard en est à sa neuvième année d’implication, mais sa première à titre de président du conseil d’administration.

Ce dernier prend une semaine de vacances pendant le festival pour être pleinement présent. Malgré la fatigue, l’adrénaline ressentie à quelques heures du début des spectacles le motive à s’impliquer chaque année depuis 2017.

Après avoir travaillé au bar et comme administrateur, Adam Girard est devenu vice-président du conseil d’administration. « Je tiens vraiment à atteindre mes dix ans [d’implication] », dit-il. Lorsque le poste de président lui a été proposé, il a accepté puisqu’il avait déjà décidé de rester pour les prochaines années.

Au fil des éditions, il a vu avec bonheur la popularité du festival augmenter auprès des Septiliens. « Je suis extrêmement content parce que Sept-Îles s’est enfin approprié son festival », révèle-t-il, fièrement.

Cette année, le site est plus grand que jamais, notamment pour accueillir les spectateurs attendus pour la performance du groupe Salebarbe.

« On s’attend à avoir au moins 1000 festivaliers de plus que les autres années », explique Adam Girard.

Les plus grands défis dans la planification du festival concernent la communication entre les comités et l’acquisition de matériel commandité. Questionné sur son niveau d’angoisse avant l’ouverture du site jeudi, Adam Girard ne semblait pas avoir la moindre anxiété. Peu de problèmes pourraient surpasser la panique vécue l’année passée lorsque Marjo a annulé sa présence 24 h à l’avance, raconte-t-il.

« J’adore voir le monde tripper. Oui, tu es fatigué après le festival, mais tu as une fierté », confie-t-il.

Il se rappelle des premières années plus difficiles, parce que le festival devait absorber sa dette envers la ville, ce qui laissait moins de place au développement. « Une fois que le déficit a été absorbé, on a été capable d’investir dans une meilleure programmation qui attire plus de festivaliers », raconte-t-il.