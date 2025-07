Lettre ouverte | Ode à Marjo – Hymne à toutes les femmes

C’est avec beaucoup d’impatience et le cœur rempli de fébrilité que j’attends la venue de la grande Marjo dans le cadre des festivités du Vieux-Quai en Fête. L’an passé, nous avons manqué notre rendez-vous, mais cette année, je défie la vie de nous empêcher de se rencontrer!

Marjo. Celle qui a et CELLE QUI VA continuer d’inspirer plusieurs femmes.

Lorsque j’étais petite, très petite, mon père, le bon vieux modèle de papa 1959, me berçait sur les disques de Marjo, Stevie Nicks, Ann et Nancy Wilson et Luce Dufault. Mon père, guitariste et fan fini de old school rock, m’a légué bien plus que son bon goût musical; il m’a également introduit, sans le savoir, au féminisme à un très jeune âge.

Marjo. PROVOCANTE décennie après décennie.

Depuis la vingtaine, j’entretiens une profonde admiration pour cette Légende. Plus grande que nature, cette femme indépendante a brisé plus d’un tabou et a gravé sa marque dans un Québec en pleine évolution. Dans un monde d’hommes, elle a su faire sa place à elle, n’ayant assurément pas peur d’en froisser quelques-uns au passage. On a attribué à sa musique et à sa carrière des valeurs fondamentales du féminisme comme l’émancipation des femmes et l’affirmation de soi. Le plus étonnant dans tout ça : Marjo ne s’est jamais proclamée féministe. Elle n’a jamais eu à le faire puisqu’elle incarne une liberté crue, arrogante et féminine que nous, les femmes, tentons d’assumer depuis des décennies.

Marjo. Y’A DES MATINS qui sont moins faciles que d’autres.

Être une femme, dirigeante, de 35 ans, à Sept-Îles, ce n’est pas évident tous les jours. La force et la persévérance sont des atouts que possèdent toutes les femmes. Notre sensibilité et notre vulnérabilité doivent aussi devenir source d’inspiration. Faire sa place dans un milieu d’hommes, c’est challengeant, mais quand on a des valeurs profondes auxquelles s’accrocher, ça devient un peu plus facile. Tous les matins, je me lève en me disant que je veux faire mieux et plus pour ma communauté. C’est ça qui me pousse à prendre ma place. J’LÂCHE PAS! Moé j’sais où j’m’en vas!

Marjo. Les droits des femmes qui régressent, ça devrait être ILLÉGAL.

Fière et honorée de suivre les traces de grandes femmes qui se sont battues férocement pour nos droits, je croyais vivre à une époque où les droits des femmes sont acquis. Lorsqu’on voit ce qui se passe ici ou AILLEURS, ça fait peur… Les droits des femmes ne seront jamais vraiment et complètement acquis, et ce, même si aujourd’hui, le taux de diplomation des femmes est supérieur à celui des hommes.

Marjo. L’IMPOÉSIE d’être une femme.

Mesdames, à cette époque où, plus que jamais, il ne faut pas avoir peur de s’affirmer, de dénoncer ou de rire fort, prenons la place que nous voulons. Prenons notre place. Soyons authentiques, soyons fières, soyons bienveillantes envers nous et envers les autres et surtout, soyons unies dans ce combat.

Marjo. Que je t’écoute en voiture les cheveux dans le vent ou en passant ma moppe en guenille et chignon, sache qu’à chaque fois, tu m’inspires. Tu m’inspires à faire mieux et plus, tout en étant une femme vraie qui n’a pas honte d’avoir du front tout le tour de la tête.

Peut-être que Marjo ne s’est jamais proclamée féministe, mais sa fougue, son audace et sa détermination auront inspiré plusieurs générations de femmes à s’affirmer et à s’assumer. Si c’est pas du féminisme ça, je sais pas ce que c’est!

AMOUREUSE de la vie. Parfaitement imparfaite.

Merci d’être toi! Je t’aime Marjo xxx