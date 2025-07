Baie-Johan-Beetz demande le retour du service de garde infirmier 24/7 dans son CLSC

La municipalité de Baie-Johan-Beetz réclame le rétablissement du service de garde infirmier 24/7 dans son centre local de services communautaires (CLSC).

Une résolution dénonçant la précarité persistante des soins préhospitaliers sur son territoire a d’ailleurs été adoptée par les élus de ce petit village lors de la plus récente séance du conseil.

« Il faut qu’on ait la possibilité, pour nos citoyens, d’avoir un service d’urgence qui est rapide et qui est efficace », dit le maire Sébastien L’Écuyer.

Depuis plus de deux ans, le CLSC de Baie-Johan-Beetz n’a plus le service de garde infirmier 24/7. Le fait que le retrait de ce service s’est fait sans consultation est dénoncé. L’absence de la garde infirmière expose directement la population à des risques accrus pour la santé et la sécurité, croit le maire.

La municipalité souhaite le retour de ce service étant donné qu’elle se trouve dans une région éloignée où les délais d’intervention des services ambulanciers dépassent largement les normes acceptables.

« Nous, les ambulances, on parle entre une heure et quatre heures d’attente parfois », dit le maire. Rappelons qu’en mai dernier, le Vérificateur général du Québec révélait des lacunes majeures dans le service ambulancier d’urgence, en particulier dans les régions éloignées.

Dans un tel contexte, voilà pourquoi Baie-Johan-Beetz souhaite le retour du service de garde infirmier 24/7 à son CLSC. Malheureusement, selon le Guide de catégorisation des urgences du ministère de la Santé, un accès aux services d’urgence en CLSC 24/7 est recommandé pour les localités situées à plus de 70 kilomètres d’un hôpital. Baie-Johan-Beetz se trouve à 69 kilomètres de Havre-Saint-Pierre.

Réaction

De son côté, le CISSS de la Côte-Nord indique que l’offre de services actuellement en place à Baie-Johan-Beetz respecte pleinement les exigences ministérielles prévues pour un CLSC.

« Les soins à domicile et les suivis en CLSC sont maintenus, selon l’évaluation clinique et sur rendez-vous. Il est important de rappeler que les CLSC ne sont pas des services d’urgence, ni des services préhospitaliers », affirme par courriel le CISSS.

Ce dernier rappelle que sa priorité est d’offrir des services sécuritaires et de qualité à l’ensemble de la population nord-côtière. Il concède toutefois que l’étendue du territoire et la pénurie de main-d’œuvre sont des défis auxquels il est confronté.

Mouvement régional

La résolution adoptée par le village de Baie-Johan-Beetz invite les autres municipalités de la Minganie, ainsi que la MRC, à se mobiliser et à appuyer cette demande. L’objectif est de faire pression pour un réinvestissement immédiat dans les services de proximité et de santé d’urgence sur l’ensemble du territoire régional.

D’ailleurs, il y a quelques semaines, la MRC de Minganie avait indiqué être inquiète face à la dégradation des services en santé. La MRC déplorait que le CISSS de la Côte-Nord n’ait toujours pas de plan d’action clair pour pallier au retrait de la main-d’œuvre indépendante qui arrive à grands pas.