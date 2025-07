Une résidence de Uashat est perte totale à la suite d’un incendie

S’ils avaient été peu occupés par des feux récemment, les pompiers de la Sécurité incendie de Sept-Îles ont eu à intervenir pour une deuxième fois cette semaine. Cette fois, c’est un incendie à une résidence du secteur de Uashat.

L’appel a été reçu à 00h35 le 10 juillet pour un feu au sous-sol de la résidence du 1017, avenue Cartier.

Une épaisse fumée noire s’échappait des fenêtres du sous-sol et de la porte de côté à l’arrivée des pompiers.

Le bâtiment est considéré perte totale, a fait savoir le directeur de la Sécurité incendie de Sept-Îles, Joël Sauvé.

La cause du feu, qui proviendrait d’une chambre, demeure indéterminée.

Le dossier a été transféré à la SPUM.

« Il n’y a plus de plancher entre le sous-sol et l’étage. Il ne reste que les murs extérieurs et le plafond de l’étage. Le reste est effondré à 50 % », a précisé M. Sauvé.

Personne ne se trouvait à l’intérieur des lieux au moment de l’incendie et « personne n’a été blessée ».

Une quinzaine de pompiers ont combattu l’incendie, maîtrisé en moins d’une heure.

Aux premières heures du 7 juillet, un incendie avait ravagé un garage de la rue Fiset dans le secteur de l’Anse à Sept-Îles.