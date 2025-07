Un Ultra Trail pour la cause à Sept-Îles 

Sept-Îles aura son Ultra Trail en août. Oubliez l’aspect compétitif de la chose, puisque l’objectif premier est la cause derrière cet événement, soit le Centre d’intervention le Rond-Point.

C’est Active Sept-Rivières, qui chapeaute moralement le Club 7e Round, qui est derrière l’Ultra Trail du Rond Point du 24 août.

C’est Nathan Boily Brisson qui coordonne l’événement. Ce sera une collecte de fonds pour le Centre d’intervention Le Rond-Point et son service de soupe populaire, « un soutien important pour le milieu septilien », mentionne-t-il. « Marie-Ève (Normand) et Dominique (Leclerc) (les co-directrices de l’organisme) prennent soin du monde. C’est un service qui est apprécié », ajoute-t-il.

5 000 $, c’est le montant ciblé pour l’organisme.

Le passionné de plein air ira pour un 65 km, ce qui était déjà prévu pour lui, mais l’invitation est lancée à tous. D’autres distances seront offertes aux participants.

Il trouvait intéressant d’allier le sport, la course de trail, en croissance à Sept-Îles, à la cause. « C’est gagnant-gagnant. C’est de rendre l’utile à l’agréable », assure-t-il.

Et la mission d’Active Sept-Rivières va de pair avec celle du Rond-Point pour une société unie et solidaire.

Pour l’Ultra Trail du 24 août, Nathan Boily Brisson insiste pour dire que ce n’est pas une compétition. « On n’est pas aux Olympiques. C’est pour une levée de fonds, que les gens se mobilisent. L’objectif, c’est que ce soit accessible. », dit-il.

Le 65 km et les autres distances se feront que sur un trajet (pas de boucle).

Et à voir les « like » qui s’accumulent sur Facebook pour l’événement, Nathan Boily Brisson s’attend à ce que des adeptes l’accompagnent pour sa distance.

« Il y a beaucoup d’ultra-marathoniens à Sept-Îles », mentionne-t-il, nommant au passage Louise Labbé, Yves Girard et Jonathan Bolduc. « Ce qu’on a en commun, c’est qu’on aime courir dans les sentiers. »

Ce sera l’occasion « de se promener dans les plus beaux sentiers autour de la ville, faire découvrir les richesses des sentiers à proximité », renchérit-il.

Le plan A a pour départ est le parc des écureuils, mais l’organisateur a en tête des plans B, C, D… au cas.

Il invite les intéressés à suivre l’événement sur les réseaux sociaux alors que des sections du parcours seront éventuellement mentionnées. « On veut créer une hype », dit-il.

Il y aura également des capsules sur différents thèmes, notamment avec les co-directrices du Rond-Point, mais aussi pour parler de l’Utra Trail, de la nutrition et plus encore.

« On veut garder la campagne vivante, que ce ne soit pas juste pour amasser de l’argent, mais pour avoir des connaissances. L’objectif, c’est la bienveillance », souligne M. Boily Brisson.

Cet événement sera le premier entre Active Sept-Rivières et le Centre d’intervention le Rond-Point, mais pas la dernière alliance, assure Nathan Boily Brisson.

Qui est Nathan ?

Nathan Boily-Brisson, originaire du Saguenay, est établi à Sept-Îles depuis 2012.

Lors de ses trois dernières années au secondaire, il était en sport-études planche à neige/golf à l’école Dominique-Racine.

Par la suite, les arts martiaux sont entrés dans sa vie, particulièrement la boxe.

Il y aura eu la COVID. Il s’est alors tourné vers sa deuxième passion, le plein air : randonnée, vélo et canot.

Les marches du gars de bois, de 5, 10, 15 km et plus se sont transformées avec le temps en course. « J’ai vu que j’étais capable de courir. C’était une suite logique. »

Il s’y est investi.

« Je m’y suis lancé à deux cent mille pour cent et ç’a fait des petits. Je me suis construit un bagage professionnel », souligne-t-il.

Il vient d’ailleurs de terminer sa troisième année comme enseignant du programme plein air de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles. Il a pris la relève de Gilles Leblanc, « qui a mis la genèse. J’ai continué et j’ai battu la trail. »

« C’est facile se lever le matin et c’est dur de s’arrêter le soir », souligne-t-il. Il a donné le goût à la vingtaine d’élèves de s’impliquer, car le plein air, ce n’est pas que la pratique sportive, mais c’est aussi les corvées.