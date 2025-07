Une patrouille municipale pour éviter les débordements touristiques à Natashquan

Un patrouilleur municipal se promène à Natashquan cet été pour informer les visiteurs des règlements à respecter concernant le camping et le tourisme local.

« Si on voit qu’il y a trop de monde et que ça devient malpropre, on va les inviter à se déplacer au camping municipal », explique le directeur général de la municipalité de Natashquan, Benoit Léger.

Les campeurs doivent éviter certains lieux protégés comme le site patrimonial des Galets, le cimetière, et tout autre endroit qui indisposent les résidents.

Le patrouilleur remet aux visiteurs un feuillet avec un code QR qui indique où se situent les services.

Le projet a été adopté le 8 juillet au conseil municipal après une période test de deux semaines. La patrouille a été jugée « à la fois utile et rassurante pour la population ».

Plusieurs Natashquanais sont marqués par l’achalandage touristique record connu pendant la pandémie.

« Une minorité de personnes dans un petit village comme nous, ça a quand même un impact », affirme Benoit Léger.

La municipalité de Natashquan anticipe une saison touristique assez occupée cet été.

« S’il n’y a pas de débordements, on est quand même tolérant », ajoute Benoit Léger au sujet du camping dans des endroits sauvages comme les dunes.

Le seul camping officiel dans la municipalité est le camping municipal Chemin Faisant.