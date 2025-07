Une journée portes ouvertes à la future usine de BlackPearls à Port-Cartier

Le projet d’usine de boulets de broyage à Port-Cartier de l’entreprise BlackPearls (Shango Canada) avance à grands pas et la production devrait débuter en septembre

Afin de voir l’avancement des progrès, la population de la Côte-Nord est conviée à une journée portes ouvertes le samedi 12 juillet, de 10 h à 15 h, sur le site de sa future usine à Port-Cartier, au 177 rue Portage-des-Mousses. Il sera possible de discuter avec les membres de l’équipe et de faire une visite du site.

« L’usine prend forme, et on est fiers de partager cette étape avec la population. Cette journée portes ouvertes est une occasion concrète de montrer l’avancement du projet et d’impliquer dès maintenant les gens d’ici dans notre développement », souligne Étienne Gagnon, directeur de Shango Canada.

L’usine produira des boulets de broyages. Ce produit est utilisé par les minières pour concasser la roche et ainsi y extraire plus facilement le minerai recherché.

L’événement servira aussi pour le recrutement des futurs employés. Au moins une vingtaine de postes seront bientôt à combler pour le début des opérations.

« On est à la recherche de talents dans la région », dit-il.