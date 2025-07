Une famille de la Minganie construit son propre voilier pour traverser l’Atlantique

Noémie et Gabriel Roulet ainsi que leurs trois enfants s’apprêtent à traverser l’Atlantique abord du Torngats, un voilier construit sur mesure pour le fleuve Saint-Laurent.

Le couple, originaire de France, habite à Longue-Pointe-de-Mingan depuis douze ans. Ils sont propriétaires de l’Atelier Argon spécialisé dans la construction et la réparation navale pour les pêcheurs locaux.

Ils ont pris la mer le 9 juillet, pour un périple de deux mois qui se terminera au port de Havre-Saint-Pierre. En début d’été, ils ont habité sur le voilier au port de Grau-sur-Roi, en France, pour finaliser sa construction.

Une fois au Québec, le voilier sera utilisé à des fins touristiques en Minganie.

Le voilier est conçu pour s’adapter au golfe du Saint-Laurent.

« C’est un voilier atypique fait pour les eaux froides », explique Noémie Roulet.

Dès 2027, le couple souhaite amener des groupes de deux à six visiteurs pour des séjours d’une semaine sur le voilier à la découverte de la Basse-Côte-Nord.

Le projet est né d’un besoin de restructuration de l’entreprise et d’un rêve personnel en même temps. « Depuis qu’on est arrivé sur la Côte-Nord, on regarde la mer et ça fait longtemps qu’on y pense », confie Noémie Roulet.

Pour créer ce voilier personnalisé en aluminium, la famille Roulet a choisi l’architecte naval français Jean-Pierre Brouns.

« Les chantiers qui construisent des bateaux en aluminium, il y en a pas beaucoup dans le monde », précise Noémie Roulet.

Un milieu de vie flottant

Le Torngats est un voilier de 54 pieds, avec de grands hublots, qui permettent de voir à l’extérieur, et trois cabines.

« On peut regarder les baleines en étant à l’abri des intempéries », souligne Noémie Roulet.

L’aventure est en marche depuis quatre ans.

Gaspard, 16 ans, confie avoir « trop hâte » de prendre la mer pour l’ultime traversée.

Le nom du voilier, Torngats, est un clin d’oeil à la chaîne de montage de la cordillère Arctique sur la péninsule du Labrador. Ses paysages idylliques sont seulement accessibles par la mer ou par avion.

« Les monts Tornagt c’est un endroit qui nous fait rêver depuis longtemps et ce serait un objectif d’y aller avec ce bateau-là », révèle Noémie Roulet.

Il est possible de suivre leur aventure maritime sur leur page Facebook et leur compte Instagram.