Une cure de jouvence pour le Jardin du ruisseau Bois-Joli

En avril dernier, le Jardin du ruisseau Bois-Joli (JRBJ), à Sept-Îles, a amorcé des travaux importants d’une valeur de 80 000 $ pour rajeunir ses sentiers.

Depuis 10 ans, le Jardin du ruisseau de Bois-Joli est dans une grande opération de restauration des sentiers pour une meilleure accessibilité et esthétisme.

Le projet comprend le remplacement des dormants de chemin de fer par des bordures et murets en pierre.

« À l’époque, il n’y avait pas la préoccupation écologique. La fondatrice, sœur Ginette, avait eu chaque pièce de 8 pieds pour la somme d’un dollar », indique Marie-Ève Desrosiers, directrice générale du Jardin de ruisseau de Bois-Joli.

L’accès aux sentiers sera amélioré afin de favoriser l’accès au lieu pour les personnes à mobilité réduite et les jeunes familles.

« Le Jardin de Grand-Mère abrite plusieurs tables [de pique-nique]. C’est un coin très familial et malheureusement pour y avoir accès, il y avait des marches à gravir. Maintenant, il va y avoir des montées refaites pour respecter une pente à moins de 8 % pour se conformer aux règles en aménagement paysager », ajoute-t-elle.

Les coûts totaux du projet s’élèvent à 80 233 $ et la directrice prévoit respecter le budget. Le JRBJ investira une somme de 25 918 $ et il bénéficiera de contributions financières de 44 315 $ et 10 000 $ qui ont été accordés respectivement par le Fonds d’initiatives nordiques de la Société du Plan Nord et le Fonds régions et ruralité de la MRC de Sept-Rivières.

La fin du chantier est prévue pour la fin septembre. Une inauguration aura lieu quand les travaux seront terminés.

La nouveauté de cette année

Une nouveauté s’ajoute en 2025 au Jardin du ruisseau Bois-Joli. Dans le jardin de l’accueil, les visiteurs pourront admirer une roseraie où se trouve une collection de rosiers dont la variété est impressionnante. Étant donné la nature envahissante de cette espèce, les rosiers sont contenus dans des structures en béton qui ont été réalisées l’an passé.

« Plusieurs rosiers ont été mis en jauge et transplantés à cet endroit pour élargir l’assortiment. De plus, il y a une nouvelle collection de roses rustiques séries explorateurs qui proviennent d’Ottawa qui se caractérise par une tolérance aux hivers canadiens », dit Mme Desrosiers.

Une inauguration en août pour cette nouveauté est prévue.

La roseraie dans le jardin d’accueil au Jardin du ruisseau Bois-Joli Photo Emilie Caron-wart

L’année prochaine

Le Jardin du ruisseau Bois-Joli espère avoir le temps de mettre en œuvre un projet qui dort sur la table à dessin depuis plusieurs années. Il s’agit de l’ajout d’une structure japonaise avec un toit végétalisé. Le tout sera financé par une subvention de 5 000 $ de Promutuel qui a été octroyée il y a deux ans.