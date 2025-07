Magpie en couleurs et en musique, un festival propulsé par la jeunesse

Les talents de la Minganie se retrouveront les 12 et 13 juillet au festival Magpie en couleurs et musique, une célébration portée par la nouvelle jeunesse du village.

« Magpie s’est enrichie au cours des dernières années, avec des jeunes qui nous sont venus d’ailleurs. Des jeunes qui travaillent pour la plupart au Grenier boréal », souligne Lola Lebrasseur, présidente du comité Arts, culture et communauté de Magpie. Le charme bucolique du village et les grands espaces attirent de jeunes Québécois passionnés de nature, selon Madame Lebrasseur. « Il y en a plusieurs qui sont en train de prendre racine dans notre village, c’est vraiment une richesse », dit-elle.

Elle remarque que ces nouveaux Magpiens partagent « un idéal concernant l’art de vivre » typiquement nord-côtier.

« On doit adopter une philosophie particulière pour bien vivre ici, pour s’occuper, s’organiser et être prêt à affronter le froid », affirme-t-elle.

La programmation complète du festival Magpie en couleurs et en musique 2025.

Geneviève Lalumière, qui habite Magpie depuis 2019, a déniché les artistes du festival.

Originaire de Montréal, elle travaille également à la Coop d’agroécologie Le Grenier boréal. Son modèle horizontal et coopératif en ferait une grande force d’attraction dans la région.

« On a une excellente réputation au niveau de comment on traite les gens. On travaille beaucoup sur la cohésion d’équipe et sur notre dynamique de groupe », explique-t-elle. L’organisme reçoit quatre stagiaires par été qui sont logés gratuitement.

« Des jeunes dynamiques qui veulent faire vivre la culture, énormément d’entre eux arrivent ici par la Coop et reviennent plus tard en Minganie » affirme Geneviève Lalumière.

Elle confie d’ailleurs que la diversité culturelle lui manque en Minganie.

« On est des analphabètes de la musique, mais on est des êtres humains qui aimons chanter », souligne-t-elle.

Programmation

Le festival débutera samedi après-midi. Deux Magpiennes raconteront des histoires inspirées du village comme “ La vie en Chicoutai ” avec Anik Freedom Child. À 16h, l’église Saint-Octave accueillera le duo de guitares latines Diego Munoz et Nassim Naili, deux jeunes musiciens basés en Minganie.

Après un souper communautaire, ce sera au tour de Tout feu, un groupe gaspésien, de réchauffer les cœurs minganois avec des chansons douces.

L’accès aux festivités pour la journée est à vendre sur place pour 25$.

Le dimanche, les festivaliers sont invités à découvrir la nature de Magpie lors d’une visite guidée de la troisième chute de la rivière Magpie. Cette activité au coût de 20$ est animée par Vincent et Gabriel de la Coop le Grenier boréal qui se feront un plaisir d’identifier les plantes et les animaux sauvages sur le chemin.

Rendez-vous à l’église Saint-Octave

Depuis 2012, le comité Arts, culture et communauté organise une journée de musique dans l’église Saint-Octave au mois de juillet.

« On n’avait pas de lieu de rencontre, il ne restait plus que l’église », raconte Lola Lebrasseur. « Les gens ont repris goût à leur village, à se rencontrer », dit-elle fièrement.

L’église Saint-Octave, avec la collaboration du président de la Fabrique Georges Bachand, est devenue un véritable centre communautaire et berceau culturel pour le village. Elle héberge notamment les spectacles du festival nomade Route d’Artistes chaque été.

Bien que l’objectif premier soit de créer un moment rassembleur pour la communauté locale, la visite des gens de l’extérieur est aussi appréciée.

« On va essayer de leur montrer notre plus beau visage », lance Lola Lebrasseur en riant.

Le festival prévoit accueillir environ une cinquantaine de personnes.