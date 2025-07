Le restaurant Chez Mathilde de Tadoussac a reçu sa plaque du Guide Michelin

Tourisme Côte-Nord est débarqué à Tadoussac pour remettre officiellement la plaque Michelin au restaurant Chez Mathilde en reconnaissance de sa présence dans la sélection du prestigieux Guide Michelin.

Cette recommandation positionne Chez Mathilde parmi les rares établissements québécois en région à être soulignés par les inspecteurs Michelin pour la qualité de leur cuisine, leur service attentionné et leur ancrage dans le terroir local.

C’est d’ailleurs la seule recommandation sur la Côte-Nord.

” C’est une grande fierté pour la Côte-Nord. Chez Mathilde illustre à merveille ce que notre région a de plus authentique à offrir : une cuisine créative, un accueil chaleureux et un profond respect du territoire. Voir le restaurant figurer dans le Guide Michelin est un honneur qui rejaillit sur toute notre destination “, affirme Joannie Francœur Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord par voie de communiqué.

Les notes des inspecteurs du Guide Michelin ont mis en valeur les assaisonnements des plats du restaurant ” simples et bien équilibrés ” qui laissent toute leur place à la saveur des ingrédients, en plus de souligner l’importance de la symbiose entre les produits de la forêt boréale et du fleuve Saint-Laurent.