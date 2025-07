L’an 1 de la Société du patrimoine mondial Anticosti

En mai dernier, la Société du patrimoine mondial Anticosti, organisme local 100 % dédié au site Anticosti tel que désigné par l’UNESCO, voyait le jour. Fin octobre, une Caroline Cloutier enthousiaste en prenait les rênes. Un peu plus de 6 mois plus tard, la directrice générale s’est entourée d’une équipe, une première étape vers un avenir qui s’annonce prometteur.

Biologiste de formation, Caroline Cloutier est connue du milieu nord-côtier. Elle a notamment travaillé à Environnement Côte-Nord et à la MRC de Sept-Rivières avant de choisir Anticosti. Ce nouveau défi professionnel réunit tout ce qu’elle aime : la recherche, la transmission, la nature avec un grand N et le développement de sa région bien-aimée.

« Mon premier contact avec Anticosti date de 2006. À la fin de ma participation au programme Place aux jeunes, j’avais gagné des billets pour venir à Anticosti. Je suis native de Sept-Îles, j’avais 26 ans et je n’y avais jamais mis les pieds. Je suis tombée en amour avec l’île. Pour la botaniste que je suis, c’était le paradis ! »

Et ce l’est encore.

Quand la Société du patrimoine a affiché le poste de direction, Caroline Cloutier a senti l’appel. Avec le résultat qu’on connaît aujourd’hui.

Nous lui avons demandé quels sont les défis qui attendent l’équipe de la Société. Ils sont nombreux, certes, mais stimulants. En voici quelques-uns !

Une Société, quatre défis

Recrutement

Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe de la Société était presque complète, une source de fierté pour Caroline Cloutier. « On a embauché des personnes compétentes, passionnées, qui veulent faire avancer la Société. »

Parmi elles, deux insulaires, Alexandre Laprise, responsable de la mobilisation et des communications, et Sonia Michaud, qui agira à titre de guide interprète senior, notamment au Centre d’interprétation du patrimoine d’Anticosti, et dont la connaissance de l’histoire de l’île est impressionnante. Une dizaine de personnes s’investiront au sein de l’équipe dès cet été.

Sonia Michaud et Caroline Cloutier. Photo Emelie Bernier

Diffusion et communications

Parmi les responsabilités de la Société face à l’UNESCO se trouve la mise en valeur de la valeur exceptionnelle de l’île. Et on souhaite que celle-ci dépasse largement les frontières d’Anticosti.

« Il est important de faire rayonner le site du patrimoine mondial sur l’île, oui, mais ailleurs sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada… C’est important que l’ensemble des gens aient accès à ça, que ce ne soit pas réservé à une élite », estime Caroline Cloutier. Il faudra prendre le temps de bien faire les choses.

Les visiteurs qui débarquent du Bella Desgagnés ne restent que quelques heures à Port-Menier. Photo Emelie Bernier

« Cette année, on concentre sur l’île pour les gens qui viennent à nous, mais le but est de parler de l’île en dehors de ses frontières. Ce n’est pas tous les Québécois qui fouleront le sol d’Anticosti dans leur vie, mais il faut qu’ils sachent que cette île existe au milieu du Golfe et pourquoi cet endroit est unique au monde », insiste Mme Cloutier.

Les ressources technologiques seront mises à profit pour ce faire. Un page web est d’ores et déjà en ligne, mais deviendra un site web digne de ce nom dans les prochains mois. Dès cet été, des capsules seront diffusées à la radio locale.

Une réserve de biodiversité protège désormais le récif et le un kilomètre de bande littorale tout autour de l’île Anticosti. C’est là que se trouve le « bien » reconnu par l’UNESCO comme patrimoine mondial de l’humanité, soit un témoignage fossilifère unique de la grande extinction de masse de l’ordovicien. Photo Emelie Bernier

Soutien à la recherche

La mission de la Société du patrimoine mondial Anticosti s’articule autour de trois grands pôles : comprendre, partager, rassembler.

Le soutien à la recherche est une composante importante du volet « comprendre ».

La géologue Pascale Daoust, membre de l’équipe de la Société, a notamment comme tâche de développer un code de bonne pratique pour les chercheurs. « Les chercheurs, ce sont des passionnés. Ils ont leurs techniques et nous sommes là pour les sensibiliser à adopter des pratiques exemplaires. »

La récolte des fossiles est désormais encadrée, non seulement pour les chercheurs, mais également pour les visiteurs lambda.

« Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a produit un guide facile à comprendre, qui décrit combien et quels types de fossiles vous pouvez récolter pour ramener à la maison », explique Mme Cloutier.

Au nombre de 5 maximum, les fossiles qui voyageront avec vous devront mesurer moins de 10 cm. Le dépliant affiche d’ailleurs une règle et une description des différents fossiles qui se trouvent sur l’île.

Bien qu’il soit tentant de rapporter de nombreux fossiles dans ses bagages, leur cueillette est encadrée et limitée. Photo Emelie Bernier

Logement

« En fait, actuellement, la Société a un peu un rôle d’aide au logement », rigole Caroline Cloutier. Non seulement doit-on trouver des lieux où héberger les membres de l’équipe dont le mandat est in situ, mais des chercheurs et des invités de marque sont attendus au cours des prochains mois.

« C’est quand même rare qu’un organisme à but non lucratif joue ce rôle de devoir louer lui-même des logements, mais par contre, je tiens à dire qu’il y a une belle solidarité de la part des organismes publics et de la Municipalité. Pascale Daoust, responsable de la recherche au sein de la Société, réside avec des membres de l’équipe du MELCCFP. Il y a de l’entraide, mais le logement est certainement un des enjeux majeurs ici. »