École Saint-Alexandre de Port-Cartier | Murielle Pitre passe le flambeau à sa fille 

La Port-Cartoise Murielle Pitre aura davantage de temps à consacrer à ses loisirs. Celle qui a enseigné l’éducation physique durant 35 ans passe le flambeau à l’école Saint-Alexandre. Les élèves ne seront pas trop dépaysés, puisque c’est sa fille Laurence Desrosiers qui assurera sa relève.

Après un court passage dans les écoles primaires de Pentecôte et Gallix et deux ans au secondaire au Centre Éducatif L’Abri de Port- Cartier, Murielle Pitre aura fait carrière durant 29 ans comme enseignante en éducation physique à l’école Saint-Alexandre.

La Port-Cartoise a eu carte blanche, en remplaçant Berthe Valentine vers la fin de l’année scolaire en 1991, à la conclusion de son baccalauréat.

C’est officiellement la retraite pour Murielle Pitre depuis le 30 juin. « Il faut savoir se retirer au bon moment », dit-elle.

Elle entend continuer de faire ce qu’elle aime faire, mais « avec plus de temps », pour jouer au golf et au pickleball, et faire du ski de fond et de la randonnée en montagne.

Un long parcours professionnel où elle dit avoir été bien entourée. « Quand tu l’es, tu en fais plus que tu penses », souligne-t-elle.

Murielle Pitre est à l’origine du premier cross-country inter-écoles alors qu’elle avait invité Bois-Joli et Gamache. Depuis, les jeunes du primaire participent aussi au Championnat régional du RSEQ.

« J’ai toujours eu du monde pour m’accompagner », indique-t-elle, pour expliquer ses nombreuses réalisations. « Tout le monde est fier de participer ! »

Murielle Pitre s’est toujours investie à fond dans son travail.

« J’ai toujours donné mon 200 %, fait que les enfants soient biens, les faire bouger dans le plaisir, toujours pour le bien-être de l’enfant », raconte-t-elle.

Elle a toujours priorisé la masse et non l’élite.

Son cadeau, sa fierté, c’était de voir un jeune apprendre à patiner, à faire du ski, ou tout autre accomplissement.

Et quand il y avait un défi, une problématique, la solution était toujours meilleure.

Dehors l’édu !

Murielle Pitre, c’est aussi l’enseignante qui a donné ses cours d’éducation physique à l’extérieur, en hiver, depuis 25 ans. C’est avec Plaisir d’hiver que ça a commencé. Et lors des autres saisons, les cours se passaient en plein air depuis cinq ans.

« Il y a juste de mauvais vêtements », mentionne-t-elle, pour s’empêcher d’aller à l’extérieur.

L’école Saint-Alexandre a acquis divers équipements (patins, skis, raquettes…) au fil des années, grâce aux contributions de l’URLS, du Grand défi Pierre Lavoie et les cubes énergies et du Dr Pierre Gosselin pour sa participation au 1 000 km cycliste du GDPL.

Elle a adapté ce qui devait se faire en dedans pour l’extérieur.

« Elle a persévéré la madame », lance sa fille Laurence Desrosiers.

Ce qui manquera à Murielle Pitre : les enfants. « J’allais les accueillir. » Leur bonjour, leur joie si c’était jour de cours d’éducation physique, leur déception pour le contraire, c’était sa reconnaissance.

Elle se définit comme une enseignante qui était passionnée, organisée, à l’écoute des enfants. « J’avais autant de plaisir que les jeunes. Je transmettais le goût d’aller dehors. »

La retraite ne fera pas en sorte qu’elle ne s’impliquera plus. Elle collaborera avec Pierre Lebreux pour l’organisation du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle qui aura lieu à Sept-Îles en mai 2026. « Si d’autres petits projets se présentent, ça va me faire plaisir ! »

———————————————-

Un cadeau !

(ST) Murielle Pitre a toujours rêvé de pouvoir transmettre son savoir, à l’approche de sa retraite comme enseignante en éducation physique à l’école Saint-Alexandre de Port-Cartier. La dernière année scolaire lui en a donné l’occasion. Un cadeau du ciel, a-t-elle exprimé. Elle l’a passé avec sa fille Laurence Desrosiers.

Celle qui prendra sa relève, qui assurera sa continuité, était là pour les dernières rencontres sportives organisées par sa maman.

C’est en mai que Laurence Desrosiers a su qu’elle avait le poste pour la prochaine année scolaire à l’école Saint-Alexandre de Port-Cartier.

Ce que sa mère a mis en place tout au long de ses 35 ans d’enseignement en éducation physique, « ça va se poursuivre », a mentionné Laurence.

Un coup de cœur

Elle a entamé son baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire à l’Université de Sherbrooke. Elle ne voyait pas d’opportunité en éducation physique. C’était en 2017. Elle a poursuivi ses études à Sept-Îles via l’UQAC en travail-études. Elle a vécu ce que c’était d’être titulaire d’une classe.

Elle est tombée en amour avec l’enseignement en éducation physique l’an passé. Elle a alors su qu’elle n’était pas faite pour les classes. Laurence Desrosiers voudra continuer dans la même direction que sa mère, elle qui l’a motivée à enseigner dehors. Elle dit qu’elle aura de grosses chaussures à chausser, « mais elle ne disparaît pas », a-t-elle mentionné, sachant que sa mère pourra toujours la conseiller, la guider.

Est-ce que Laurence Desrosiers ressent une pression ? « Oui et non. Je m’en mets moi-même, mais ma mère est bonne pour m’en enlever », a-t-elle répondu.

« Au début, j’ai énormément eu à apprendre, et avec le cheminement et la transmission, ça me donne la confiance pour la prochaine année », a-t-elle dit.

Murielle Pitre entend d’ailleurs l’épauler. « J’irai l’aider dans les activités en bénévolat », a fait savoir la nouvelle retraitée.

Ce poste qui se pointe, Laurence Desrosiers le reçoit sur un plateau d’argent, « avec plein de belles idées, l’environnement de travail, du matériel neuf.. Je pourrai en profiter », a-t-elle laissé entendre.

« Elle va mettre sa couleur », a mentionné sa mère.

Laurence et Murielle disent beaucoup se ressembler et se rejoindre dans les solutions. « Elle va aller chercher les jeunes avec son sourire », a lancé Mme Pitre.

Laurence Desrosiers compte miser sur le plaisir, le respect et la flexibilité dans son approche comme enseignante. Elle veut continuer de transmettre aux élèves les bonnes habitudes de vie.

D’ailleurs, lors de son passage à l’école Notre-Dame à Gallix, elle a fait découvrir aux élèves la forêt. « Le soir, il ne gamait plus. Ils allaient dans la nature. On voit qu’on est capable d’avoir un impact dans la vie d’un enfant », a-t-elle dit.