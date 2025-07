Une édition 2025 de l’Omnium dans l’vent – Maxi de Sept-Îles marquante

P’tit Gros Bison, chanteur qui se distingue par ses paroles profondes et sa capacité à toucher droit au cœur, se souviendra assurément longtemps de sa participation au volet musical de l’Omnium dans l’vent – Maxi, tournoi de volleyball de plage sur la plage du camping de la Rivière Moisie.

Après dix heures de route pour se rendre à Sept-Îles, Emrik Côté, de son vrai nom, n’avait que la guérite à franchir du camping de la rivière Moisie pour se pointer sur le site.

Il débarque de son véhicule pour aller demander qu’on lui ouvre la guérite. Oups! Son véhicule est en marche, ses clés à l’intérieur… et les portes barrées!

Et le véhicule bloque l’entrée, la seule du camping… qui sert aussi de sortie.

« Tout le monde veut sortir. Je suis entrain de créer la marde à Sept-Îles. Je suis venu créer du bonheur avec ma guitare et il y en a six, sept qui veulent m’arracher la tête », raconte P’tit Gros Bison, dans sa vidéo publiée sur sa page Facebook.

En attendant l’arrivée de la remorqueuse, Michaël Boudreau, membre du comité organisateur de l’Omnium dans l’vent, et le gérant du camping ont démonté une partie de clôture pour que les véhicules puissent circuler.

À voir l’autre extrait vidéo, l’auteur-compositeur-interprète a eu bien du plaisir sur la scène en soirée à l’Omnium dans l’vent.

Avec les cover, le public a grandement répondu à l’appel. « C’était écoeurant », a décrit M. Boudreau.

Retour sur le tournoi

Après un vendredi chargé pour le montage de 9h à 19h, avec notamment 42 terrains sur le site, le tout réalisé par les gens du comité, des jeunes et leurs parents, il y a eu un premier spectacle en soirée, celui de Tom Folly et son folk vibrant.

L’organisation se dit à son maximum pour le nombre de terrains, et pratiquement pour le nombre d’équipes. Elles étaient 400 pour la fin de semaine, près de 100 de plus que la meilleure marque, datant de 2024.

Les deux journées de volleyball de plage du samedi et du dimanche ont roulé rondement, les dernières finales se jouant sur l’heure du souper.

L’édition 2025 de l’Omnium dans est qualifiée de « fin de semaine parfaite », aux dires du co-coordonnateur, Michaël Boudreau.

« On se serait cru dans les éditions du Volley-Soleil », a-t-il renchéri, en comparaison avec le rendez-vous majeur sur la plage de la rivière Moisie, avec davantage d’équipes de l’extérieur.

Le fort achalandage sur le site a fait en sorte que le comité a dû regarnir son inventaire en bouffe, mais aussi pour le bar.

Vers le Volley-Soleil

L’organisation aura soufflé en conclusion de fin de semaine, n’ayant pas à démonter entièrement le site, puisque le Volley-Soleil – Desjardins est au calendrier pour les 19 et 20 juillet.

Les terrains au fond près de la rivière ont été défait, tout comme l’ensemble des lignes. « Le vendredi (18 juillet) devrait être moins pire », espère Michaël Boudreau.

« On va faire un petit debreafing de l’Omnium. Les tournois s’en viennent rôdés. C’était la première édition sans Brian (Traverse) et Manon (Renneteau), en plus de Marithé (Beaudin-Mongeau) qui n’est plus là et de Patrick Hudon qui était absent », souligne-t-il.

La programmation musicale du Volley-Soleil sera dévoilée sous peu. Pour les inscriptions, le comité vous invite à faire vite.