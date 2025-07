Port-Cartier : un rapport détaille le meurtre en prison du tueur en série Robert Pickton

Un rapport d’enquête détaillant l’agression en prison ayant mené à la mort du tueur en série britanno-colombien Robert Pickton indique qu’il a été agressé par un autre détenu qui a brisé un manche à balai et l’a planté dans son visage.

Le rapport de la commission d’enquête publié vendredi indique que Pickton a été agressé alors que des médicaments étaient distribués dans l’unité où il était hébergé à l’Établissement de Port-Cartier, au Québec, le 19 mai 2024.

Le rapport indique que les gardiens de prison sont rapidement intervenus et ont convaincu l’agresseur d’arrêter de le battre, mais, quelques minutes plus tard, il a «attrapé un balai, en a brisé le manche et l’a planté dans» le visage de Pickton.

Le rapport de la commission indique que Pickton a été emmené à l’hôpital en ambulance, puis transporté par avion vers un autre établissement du Québec le lendemain, où il fut admis aux soins intensifs en raison de son état critique.

Le rapport indique que Pickton est décédé le 31 mai 2024. Les enquêteurs ont interrogé 35 membres du personnel de la prison et d’un autre établissement, constatant que les détenus avaient librement accès à des outils de nettoyage, notamment des vadrouilles et des balais, qui n’étaient pas rangés dans des armoires verrouillées.

Au moment des faits, Pickton avait 74 ans et purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité depuis 2007 pour six chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré. Vingt chefs d’accusation supplémentaires de meurtre au premier degré ont mené à un arrêt des procédures contre lui en 2010.

Il était détenu dans un établissement à sécurité maximale depuis une évaluation en 2018 et était incarcéré à l’Établissement de Port-Cartier depuis 2018 également.

Le rapport indique qu’après le décès de Pickton, le mauvais membre de sa famille a été contacté au sujet de son décès et que les enquêteurs n’ont pas été en mesure de déterminer s’il savait que ses proches désignés avaient changé leurs coordonnées.

Le comité a formulé trois recommandations, notamment que la prison prenne des mesures pour réduire l’accessibilité aux objets utilisables ou transformables à des fins compromettant la sécurité de l’établissement. «Un projet est en cours pour sécuriser les portes des entrepôts du personnel d’entretien dans les salles communes des unités afin de mieux contrôler l’accès au matériel de nettoyage», indique le rapport.

Le rapport de la commission note qu’aucune accusation criminelle n’avait été portée et que le Bureau du coroner du Québec n’avait soumis aucun document au Service correctionnel du Canada au moment de la rédaction du rapport.

Un autre rapport, rédigé par un observateur indépendant nommé pour garantir l’intégrité de l’enquête, indique que Pickton a été «violemment agressé» par un détenu nommé Martin Charest.

Le rapport de l’observateur note que la commission a «mené une enquête méticuleuse, hautement professionnelle et impartiale sur un sujet délicat», et félicite la commission d’avoir terminé ce «travail difficile dans les délais impartis».