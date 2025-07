Modernisation de 1,5 G$ à Aluminerie Alouette : une annonce saluée

Sur la photo : Kateri Champagne Jourdain, la ministre de l'Emploi et députée de Duplessis, Claude Gosselin, président et chef de la direction d'Aluminerie Alouette, François Legault, premier ministre du Québec, Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Dave Rhéaume, vice-président exécutif – Activités commerciales et chef des relations clientèle d'Hydro-Québec, et Kunitake Minami, président du conseil d'administration d'Aluminerie Alouette. Photo Émilie Caron-Wart