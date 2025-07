Attention à nos bélugas !

Le parc marin Saguenay–Saint-Laurent lance sa 10e campagne annuelle pour la protection des bélugas. On vous rappelle qu’il est primordial de garder vos distances avec l’animal emblématique (et la raison d’être) du parc en tout temps, mais encore davantage l’été, période de mise bas chez cette espèce en voie de disparition.

« Chaque geste compte pour protéger le béluga du Saint-Laurent » est le message que martèlera la campagne estivale du PMSSL.

« Le dérangement humain peut nuire aux activités vitales des bélugas comme se reposer, se nourrir, socialiser et prendre soin de leurs petits. C’est pourquoi chaque geste posé pour leur laisser leur bulle de tranquillité a un impact réel et direct sur la protection et le rétablissement de l’espèce », rappelle-t-on.

Vous pouvez bien sûr observer les bélugas à votre guise depuis la berge. À bord d’une embarcation, peu importe laquelle, une distance de 400 mètres doit être maintenue entre vous et les cétacés.

Des patrouilles nautiques sont déployées sur le terrain tout l’été avec une présence accrue entre le 24 juillet et le 3 août alors qu’agents des pêches et gardes de parc feront front commun pour veiller au respect des bonnes pratiques de navigation dans l’habitat des baleines.

Des équipes de sensibilisation seront également présentes sur les quais, dans les marinas et lors d’événements locaux au Bas-Saint-Laurent, dans Charlevoix, en Haute-Côte-Nord ainsi qu’au Saguenay.

Ces efforts concertés sont le résultat d’une collaboration entre Pêches et Océans Canada, Parcs Canada, le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) et le Réseau d’observation des mammifères marins (ROMM).