Athlétisme : trois records personnels pour un Nord-Côtier

Malgré la distance qui le sépare de sa ville natale, Liam Simard n’a jamais cessé de porter la Côte-Nord dans son bagage sportif. À 19 ans, l’athlète originaire de Baie-Comeau vient de frapper un grand coup en se qualifiant pour les Jeux du Canada grâce à trois records personnels signés lors des épreuves de sélection à Laval.

« Je vais représenter la Côte-Nord aux Jeux du Canada, même si ce n’est pas au décathlon. Ça me rend fier », a lancé Liam Simard lors d’un entretien téléphonique avec le journal Le Manic.

L’étudiant-athlète du Séminaire de Sherbrooke s’est imposé au lancer du marteau (52,23 m), du disque (43,50 m) et du poids (14,15 m), dominant ces trois épreuves individuelles après avoir raté de peu sa qualification en décathlon deux semaines auparavant.

Une revanche bien ciblée

Initialement spécialisé en décathlon, l’athlète avait tenté de se qualifier dans sa discipline pour accéder aux Jeux du Canada lors d’une compétition précédente à Sherbrooke. Malheureusement, après ce que Liam Simard qualifie de « mauvaise journée », il a conclu l’évènement au troisième rang.

Finalement, il a recentré ses efforts sur les épreuves de lancer durant deux semaines pour les remporter avec en prime trois records personnels en poche lors de la troisième Coupe Excellence à Laval les 28 et 29 juin.

« Ce qui avait moins bien été deux semaines avant a très bien été à Laval », résume-t-il. « J’avais mis l’accent sur le poids et le disque, et ç’a porté fruit. J’ai gagné 4 mètres au disque et plus d’un mètre au poids. »

Le jeune athlète est particulièrement satisfait de ces performances, d’autant plus qu’il vient tout juste de passer dans la catégorie senior, où les engins sont plus lourds. « Je ne suis pas encore au niveau que j’étais avec les poids plus légers, mais l’amélioration est là, et c’est motivant », explique-t-il.

Cap sur Terre-Neuve

C’est donc à Saint John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, que Liam défendra les couleurs du Québec et de la Côte-Nord à la fin août.

Il y participera aux épreuves de lancer du disque, du poids, ainsi qu’au saut en hauteur.

Mais avant, un autre défi de taille l’attend, soit les Championnats canadiens de décathlon à la fin juillet. « Mon objectif est de franchir la barrière des 7 000 points. C’est une grosse étape pour moi », dit-il avec ambition.

Loin des yeux, proche du cœur

Installé à Sherbrooke depuis maintenant trois ans pour ses études et sa carrière sportive, le Baie-Comois n’en demeure pas moins profondément attaché à sa région natale.

« Je suis natif de Baie-Comeau et c’est toujours la première chose que je dis quand on me demande d’où je viens », affirme-t-il.

Celui qui complète une technique en comptabilité prévoit ensuite poursuivre ses études universitaires en finances, possiblement à Sherbrooke ou à Québec afin de suivre les traces de son paternel, Gaétan Simard.

Celui-ci a d’ailleurs souligné avec fierté les exploits de son fils sur les réseaux sociaux où il a pu être témoin de ses nouveaux records personnels.