(PHOTOS) Eau Grand Air : 5 artistes pour le dernier soir de la 10e édition

Le festival Eau Grand Air de Baie-Comeau a conclu sa 10e édition le 5 juillet avec cinq artistes qui se sont succédé sur la scène du parc des Pionniers.

À 18 h 45, c’est Claudia Bouvette qui était la première à monter sur les planches sous un soleil encore présent. Celle qui a célébré son 30e anniversaire avec les festivaliers baie-comois avait hâte d’être sur scène et les spectateurs en ont profité pour lui chanter un « bonne fête » bien senti.

« Êtes-vous prêt à faire le party? », a-t-elle demandé à la foule qui a acquiescé. Pour Claudia Bouvette, monter sur scène est un vrai cadeau.

« C’est le cadeau ultime. Faire un album c’est super fastidieux, c’est super intense, quand l’album est fini, après c’est vraiment la cerise sur le sundae d’aller partager la musique en personne. Il n’y a pas grand-chose de plus incroyable que de voir les gens chanter tes chansons. C’est vraiment unique », témoigne-t-elle au Micro avec Ann-So.

Claudia Bouvette a été découverte lors de son passage dans MixMania 2 il y a plusieurs années ou encore dans Big Brother célébrités plus récemment. L’autrice-compositrice-interprète a aussi sorti trois albums jusqu’à maintenant. Ce soir, elle a présenté en particulier son plus récent intitulé Diary for the lonely hearts.

L’autrice-compositrice-interprète Claudia Bouvette en première partie de cette dernière soirée. Photo Johannie Gaudreault

Claudia Bouvette a reçu un gâteau d’anniversaire sur scène. Photo Johannie Gaudreault

Fouki

Le rappeur québécois Fouki a à son tour enchanté le public avec des airs connus et moins connus. Ce n’était pas la première fois qu’il amenait son énergie à la fois décontractée et énergique à Baie-Comeau puisque c’est ici qu’est né son paternel. L’artiste a donc des origines nord-côtières et il est revenu régulièrement dans la région depuis le début de sa carrière.

« Je dédie ce spectacle à ma grand-mère, qui est décédée récemment et qui venait de Baie-Comeau. Tu as le meilleur siège ce soir », a-t-il partagé aux spectateurs.

L’artiste a d’ailleurs bien montré son attachement à la région en portant fièrement le chandail du Drakkar et en faisant ramer le public en chantant « go Drakkar go ».

Accompagné de son acolyte QuietMike, il a navigué allègrement entre son nouvel album, morceaux plus connus, medleys festifs et freestyles. Oui, il y avait du Zay pour tous les goûts.

Léo Fougères alias Fouki a fait danser toutes les générations. Photo Johannie Gaudreault

Fouki a célébré avec le public baie-comois. Photo Johannie Gaudreault

Dave Fenley

Originaire de Lufkin au Texas, Dave Fenley s’est fait connaître en 2013 dans l’émission américaine America’s Got Talent, saison 8, où il s’est rendu à l’étape des demi-finales. Il a époustouflé les juges par sa voix impressionnante et ses talents de guitariste.

Comment ce talentueux musicien américain est-il arrivé dans le radar québécois? Il a été découvert grâce à la populaire émission En Direct de l’Univers en novembre 2022 dans l’épisode consacré à Lise Dion qui est complètement tombée sous son charme.

Il a débuté sa deuxième tournée au Québec ce printemps et c’est la première fois qu’il donnait un spectacle sur la Côte-Nord.

« Être ici c’est vraiment cool. C’est très beau », a-t-il mentionné en anglais avant de présenter une pièce qui figurera sur son prochain album. L’artiste a également offert des reprises de chansons connues comme Stand by me de Ben E. King et Drift away de Uncle Kracker.

Dave Fenley lors de sa première chanson. Photo Johannie Gaudreault

Ariane Moffatt

L’autrice-compositrice-interprète Ariane Moffatt est une habituée des festivals de la Côte-Nord. Elle était d’ailleurs au Festival de la chanson de Tadoussac un peu plus tôt cet été pour présenter son nouvel album Airs de jeu, qu’elle a particulièrement mis à l’avant-plan à Baie-Comeau. L’artiste a notamment offert sa pièce préférée du disque, soit Vivante, qui est sa « chanson la plus vulnérable ».

Les festivaliers ont également eu droit à des pièces à succès de son répertoire, elle qui a commencé sa carrière solo il y a plus de 20 ans avec Aquanaute. Ils ont donc pu festoyer sur Miami et Debout en chantant les paroles de l’artiste.

DJ Domeno

C’est DJ Domeno qui a eu l’honneur de conclure cette 10e édition du festival Eau Grand Air. Pour souligner ses 10 ans, le festival a eu l’autorisation de présenter un spectacle after-party à minuit au parc des Pionniers et c’était gratuit pour tous.

Natif de l’île Bizard, Domeno œuvre dans l’industrie musicale depuis plus de 10 ans. Méconnu du grand public, Domeno est à l’origine de nombreux succès francophones tels que Pour tout oublier avec Marc Dupré, Alleys avec Kaïn et Lies avec Zagata. Le public baie-comois a pu festoyer au son de sa musique jusqu’à tard dans la nuit.

10 ans

L’ultime soirée a permis de souligner les 10 ans du festival qui a commencé par l’idée d’un groupe d’amis qui ne savaient pas dans quoi ils s’embarquaient.

Avec émotions, Julie Dubé, la présidente de l’événement durant les huit premières années et membre fondatrice, a exprimé toute sa gratitude à la foule qui répond présente année après année. « On a le droit d’avoir accès à de bons spectacles, même en région », a-t-elle clamé.

Isabelle Savard a quant à elle promis aux spectateurs des festivals de niveau international pour les prochaines années et a demandé au public d’acheter ses billets à l’avance pour les aider à réussir cet objectif. Le rendez-vous est déjà donné pour l’an prochain du 2 au 4 juillet 2026.