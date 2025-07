Une modernisation de 1,5 milliard à l’Aluminerie Alouette

L’Aluminerie Alouette investira 1,5 milliard pour moderniser ses infrastructures à Sept-Îles, ce qui permettra de renforcer sa compétitivité et assurer sa pérennité pour les décennies à venir.

Toutefois, pour aller de l’avant avec ce projet majeur, l’aluminerie devait venir sécuriser son entente d’approvisionnement d’électricité avec le gouvernement du Québec. Son présent contrat prenait fin en 2029. En visite à l’Aluminerie Alouette, à Sept-Îles, le premier ministre du Québec, François Legault, est venu annoncer une nouvelle entente qui sécurisera l’approvisionnement en électricité de l’Aluminerie jusqu’en 2025.

« Quelle belle nouvelle pour la Côte-Nord et l’économie du Québec», a lancé M.Legault à la centaine de convives et d’employés réunis pour l’occasion.

La modernisation des installations tournera autour de l’automatisation et de l’innovation, de la création de valeur et de la décarbonation en vue notamment d’atteindre la cible de zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

« Alouette a maintenant 33 ans d’opération. On est rendu à une étape dans l’histoire d’Alouette où il y a beaucoup d’investissement à faire pour moderniser l’usine. Il y a des équipements qui sont désuets et des bâtiments qui ont besoin d’investissement », explique Claude Gosselin, président et chef de la direction de l’Aluminerie Alouette.

À titre d’exemple, l’entreprise il y aura modernisation du centre de coulée, en version 4.0, ce qui maximisera l’utilisation des technologies numériques et de l’intelligence artificielle.

Nouvelle entente

La nouvelle entente entre l’Aluminerie et Hydro-Québec repose sur une formule de tarification de l’électricité à partage de risques et de bénéfices plus favorable afin de tenir compte du contexte énergétique au Québec ainsi que du prix de l’électricité payé par les autres clientèles industrielles. Ainsi, lorsque le prix de l’aluminium est élevé, l’Aluminerie payera plus cher son électricité.

« Il y a vraiment une gradation qui permet de bonifier les bénéfices d’Hydro-Québec lorsque les conditions de marché sont favorables…C’est vraiment la notion de partage de risques et permettre la résilience de l’entreprise », dit M. Gosselin.

L’Aluminerie Alouette bénéficie de 1 035 mégawatts d’électricité pour alimenter ses 594 cuves. À compter de 2026, l’entreprise aura accès à 25 mégawatts d’électricité supplémentaires, puis en 2032, 25 autres s’ajouteront.

Avec environ 950 employés, Alouette est le plus important employeur privé de Sept-Îles

Actuellement, Aluminerie Alouette a une capacité de production annuelle de plus de 630 000 tonnes d’aluminium de première fusion ce qui en fait la plus importante aluminerie des Amériques. Elle génère des retombées économiques de 800 M$ au Québec, dont 340 M$ spécifiquement dans la MRC de Sept-Rivières.