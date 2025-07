Grève de la STQ : Legault regrette de ne pas pouvoir appliquer le projet de loi 96

Le premier ministre du Québec, François Legault, croit dur comme fer que le projet de loi, déposé par le ministre du Travail Jean Boulet il y a quelques semaines, changerait la donne dans le conflit qui oppose le gouvernement et les employés syndiqués de la Société des traversiers du Québec (STQ).

Deux traverses, dont les employés négocient leur convention collective depuis deux ans, sont affectées par des grèves depuis le 4 juillet. Il s’agit de celles de Matane-Baie-Comeau-Godbout et de Québec-Lévis.

« Le ministre du Travail, Jean Boulet, a déposé un projet de loi qui a été adopté, mais qui ne peut pas s’appliquer avant six mois. C’est ce qui avait été convenu avec les oppositions. Malheureusement, on n’a pas cet outil-là très critiqué par les syndicats, mais quand on vient nuire de façon évidente à la population, je pense qu’il faut se donner un mécanisme d’arbitrage pour mettre fin au conflit et être capable de donner des services qui sont importants », a-t-il commenté en mêlée de presse à Sept-Îles.

Le premier ministre dit trouver « malheureux ce qui se passe actuellement dans les deux dossiers (Québec-Lévis et Matane-Côte-Nord) ».

« Prends le Festival d’été de Québec, il y a beaucoup de jeunes et moins jeunes qui, depuis longtemps, se préparent à venir passer une semaine au festival et là, se retrouvent dans une situation qu’il faudrait qu’ils prennent un taxi, qu’ils payent beaucoup plus cher », a-t-il laissé entendre.

Est-ce que donner le critère essentiel aux traversiers serait une option? De l’avis de François Legault, c’est ce que le projet de loi 96 permettra de faire.

« C’est de dire, au jugement, de façon exceptionnelle, quand on voit que ce sont des services importants pour la population, il y aurait un pouvoir pour le ministre d’intervenir, de nommer un arbitre et de régler le conflit. C’est pour ça qu’on a fait adopter le projet de loi 96 », a-t-il soutenu.

« Malheureusement, les oppositions ont demandé qu’il y ait un délai de six mois avant de pouvoir l’appliquer. On va regarder différentes solutions, mais tant qu’on n’aura pas déposé ce projet de loi, il n’y en aura pas de solutions », a conclu le premier ministre.

Avec Vincent Rioux-Berrouard