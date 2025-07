Mégaprojet de GNL : un projet parmi tant d’autres pour le Port de Baie-Comeau

La présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau, Karine Otis, confirme au journal Le Manic que des discussions ont eu lieu avec les promoteurs de Marinvest Energy Canada pour un mégaprojet de gaz naturel liquéfié (GNL) dans la baie des Anglais.

Ce secteur encore vierge en développement est appelé la baie des Énergies par l’organisation portuaire.

« On est en train de développer un plan directeur pour la baie des Anglais, qu’on appelle la baie des Énergies. Alors ce projet-là, ça fait partie des différents projets qui sont à l’étude, sans plus. En fait, c’est un projet, parmi d’autres, qui s’inscrit peut-être dans cette vision de baie des Énergies pour décarboner l’économie et le faire avec nos partenaires commerciaux », divulgue la PDG.

Cette dernière précise que le Port de Baie-Comeau planifie du développement pour les projets qui sont « justifiés, acceptés et utiles ». L’acceptabilité sociale est donc très importante.

« On veut développer le port dans les marchés du futur. Ça inclut les minéraux critiques et stratégiques, l’ammoniac vert, le méthanol vert. Le GNL, ça peut faire partie du portefeuille », laisse entendre Mme Otis.

Le travail du Port n’est toutefois pas de développer les projets. « Notre travail à nous, c’est la journée que ce projet-là se concrétise parce qu’il est justifiable, souhaitable et acceptable par les Canadiens, les Québécois et les Baie-Comois, on va l’accueillir. Mais, il y a beaucoup d’étapes à passer avant ça », ajoute Karine Otis.

Gardien du territoire

Un autre mandat du Port de Baie-Comeau, quand des projets de développement se pointent, est d’optimiser l’espace.

« On est un peu le gardien du territoire. Quand les projets nous arrivent, déjà on fournit un avis sur comment le projet pourrait être optimisé pour prendre le moins d’espace possible, comment on pourrait mutualiser les installations portuaires avec d’autres projets », explique la PDG.

Le mégaprojet de Marinvest Energy passera par le même processus. « Le concept qu’on veut développer dans la baie des Anglais, ce n’est pas chacun son quai où on fait du développement anarchique. On veut une approche de développement qui est intégrée, réfléchie et optimale. C’est sur quoi on travaille présentement », informe-t-elle.

Cet automne, un comité de développement durable sera associé et consulté sur l’élaboration de la vision de développement énergétique dans la baie des Anglais. Cette vision prendra en compte des objectifs à moyen et long terme.

« Les objectifs du port sont les mêmes. On développe le terminal numéro 5, on développe le marché des croisières et on développe une vision à long terme dans la baie des Anglais. On le fait en collaboration avec la ville de Baie-Comeau et ce développement portuaire là va devoir se faire dans un contexte d’acceptabilité sociale essentielle de développement durable. »

Karine Otis veut également le faire en partenariat avec les Innus de Pessamit puisque la baie des Anglais se situe sur des terres publiques. « On veut bien faire les choses », dit celle qui rappelle qu’un projet de GNL nécessite plusieurs milliards de dollars d’investissement.

