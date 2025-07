Grève des traversiers : quel sera l’impact sur le tourisme de la Côte-Nord?

La grève des employés de la Société des traversiers du Québec (STQ) entraîne l’arrêt complet du service de traversier entre Matane et Baie-Comeau-Godbout du 4 au 13 juillet inclusivement. Une interruption qui fait craindre des répercussions économiques et touristiques importantes pour la Côte-Nord, en pleine haute saison estivale.

« Nous surveillons la situation de près, mais pour l’instant, il est trop tôt pour mesurer les impacts réels », indique Joannie Francoeur-Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord.

Plusieurs annulations ont déjà été recensées dans les hébergements et attraits de la région, sans qu’il soit possible de prévoir à ce stade l’ampleur du phénomène. « La situation reste déplorable et il est certain que ça aura un impact important sur l’achalandage sur la Côte-Nord. »

Les responsables tiennent toutefois à rappeler que la région demeure accessible par la route en tout temps et que deux autres traversiers restent en service, soit celui reliant Rivière-du-Loup à Saint-Siméon et celui entre Trois-Pistoles et Les Escoumins.

« Nous restons confiants que les voyageurs qui ont choisi la Côte-Nord comme destination maintiendront leur projet de séjour, notamment en raison de l’attrait unique de notre région et de la qualité de l’expérience offerte », lance Mme Francoeur-Côté.

Des pertes économiques à prévoir

Les entreprises touristiques craignent des pertes substantielles. « Tout ralentissement de la fluidité des déplacements représente un défi important, notamment dans les périodes de fort achalandage. D’autant plus que le conflit se répète pour une deuxième saison estivale consécutive », déclare la directrice générale.

Malgré tout, plusieurs voyageurs ont tendance à planifier leur séjour bien à l’avance et à adapter leur itinéraire. Les équipes travaillent actuellement avec leurs partenaires pour réduire l’impact sur les entreprises et aider celles-ci à mieux informer leur clientèle.

Soutien et information aux visiteurs

Pour accompagner les touristes pris de court, une intensification des communications est déjà en marche. « Nous allons intensifier nos communications via nos plateformes numériques, en relayant l’information en continu et en dirigeant les voyageurs vers les sources officielles de la STQ », déclare la gestionnaire.

Les visiteurs sont invités à modifier leur itinéraire en utilisant la route ou les deux autres traversiers toujours opérationnels.

La Côte-Nord demeure accessible par la route via la 138, permettant de rejoindre l’ensemble du territoire à partir de Québec, de Charlevoix ou encore du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour les traversées interrives, les autorités recommandent d’emprunter les liaisons Rivière-du-Loup-Saint-Siméon ou Trois-Pistoles-Les Escoumins.

Une image toujours positive malgré les obstacles

Interrogés sur les effets de cette interruption sur la réputation touristique de la région, les représentants se veulent rassurants. « Nous croyons que la Côte-Nord conserve une excellente réputation en tant que destination authentique et accueillante, mais il est certain que tous les accès à notre région restent primordiaux pour accueillir nos visiteurs », confie-t-elle.

Ils insistent sur le caractère temporaire de la situation et sur l’immensité du territoire nord-côtier, toujours prêt à offrir ses paysages spectaculaires et son accueil chaleureux.

« Nous continuons de promouvoir une image positive et dynamique de la région, en misant sur l’accueil chaleureux de nos communautés et la richesse de l’expérience offerte aux visiteurs », conclut-elle.