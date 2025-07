François Legault en visite à Sept-Îles ce vendredi

Le premier ministre du Québec François Legault sera de passage à Sept-Îles ce vendredi et il se rendra à l’Aluminerie Alouette.

Il y fera une annonce économique importante concernant le secteur de l’aluminium au Québec. Il sera accompagné par la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette, de la ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, et du député de René-Lévesque, M. Yves Montigny.

Selon le média américain Bloomberg, Aluminerie Alouette investira jusqu’à 1,5 milliard pour moderniser ses installations.

Une rencontre avec les dirigeants de l’Aluminerie Alouette est également à l’agenda du premier ministre.

Il s’agit de la deuxième visite de François Legault à Sept-Îles depuis le début de l’année 2025. En janvier dernier, il s’était également rendu à l’Aluminerie Alouette dans le contexte des tarifs américains qui menacent l’industrie de l’aluminium.