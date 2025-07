CHRONIQUE | Laisse l’été t’inspirer : les légumes de saison, ton meilleur allié bien-être

Quand l’été pointe le bout de son nez, ton corps entre lui aussi dans une nouvelle saison. Les journées s’allongent, la chaleur s’installe, ton rythme change : souvent plus léger, plus en mouvement. Et ton alimentation, elle aussi, mérite de se mettre au diapason. C’est là que les légumes de saison entrent en scène. Pas seulement pour le plaisir des yeux ou des papilles, mais parce qu’ils savent – mieux que n’importe quel supplément – comment prendre soin de toi, ici et maintenant.

Tu l’as peut-être déjà ressenti : en été, tu transpires plus, tu as souvent moins faim, mais davantage soif. Ton corps travaille à réguler sa température, à rester hydraté, à éliminer les excès. C’est une saison de purification naturelle, un moment où l’organisme réclame moins de lourdeur et plus de fraîcheur. Et les légumes d’été sont exactement taillés pour ça.

Prends la tomate. Rouge, juteuse, gorgée de soleil, elle n’est pas seulement la star des salades. Elle est aussi un formidable antioxydant grâce au lycopène, un pigment qui aide à protéger ta peau des méfaits du soleil. Manger des tomates régulièrement, c’est un peu comme offrir un bouclier doux à ton épiderme.

Puis, il y a la courgette, discrète, légère, digeste, riche en eau. Elle t’aide à rester hydraté tout en facilitant la digestion. Elle se cuisine à toutes les sauces : crue, cuite, même râpée dans une salade ou en galette.

Et que dire du poivron, avec ses couleurs flamboyantes ? Il n’a pas son pareil pour booster ton apport en vitamine C. Une portion de poivron cru, et hop, ton système immunitaire est renforcé, ta peau chouchoutée, ton énergie rechargée.

L’aubergine, quant à elle, est une merveille pour l’équilibre. Pauvre en calories, riche en fibres, elle soutient ton transit tout en procurant une agréable sensation de satiété. Et elle absorbe à merveille les saveurs méditerranéennes de l’huile d’olive, de l’ail, du thym… de quoi te régaler tout en restant aligné avec les besoins de ton corps.

N’oublions pas les concombres, radis, haricots verts, betteraves… Chaque légume d’été a un rôle à jouer, et tous ensemble, ils composent une véritable symphonie nutritionnelle.

Mais au-delà des nutriments, manger des légumes de saison, c’est aussi renouer avec le rythme de la nature. C’est dire oui à une alimentation vivante, fraîche, colorée. Tu soutiens ton métabolisme, tu fais du bien à la planète (moins de transport, moins d’énergie pour la conservation), et tu encourages l’agriculture locale. Dans notre région, nous avons des producteurs maraîchers exceptionnels !

Et tu sais quoi ? Ton palais aussi en redemande. Les légumes de saison ont plus de goût, plus de texture, plus de personnalité. Ils te reconnectent à une cuisine simple, intuitive, joyeuse. Ce n’est pas un hasard si l’été est la saison des repas partagés, des pique-niques, des assiettes pleines de fraîcheur. C’est ton corps qui t’invite à ralentir, à savourer, à respirer.

Alors oui, l’été est un moment à part. Et manger des légumes de saison, ce n’est pas juste un choix santé ou éthique. C’est un geste d’écoute. Une manière de dire à ton corps : “Je t’entends, je te respecte, je t’accompagne.”

La prochaine fois que tu passes au marché, laisse-toi guider par les étals colorés. Prends une tomate bien mûre, une botte de basilic, une poignée de haricots frais. Et offre-toi une assiette qui sent le soleil, la simplicité, et l’harmonie.

Tu verras : ton corps te dira merci. Et ton été n’en sera que plus savoureux.

Rappelle-toi : ton corps est une machine incroyable. Il te parle. Il t’écoute. Et il a simplement besoin de toi pour fonctionner à son meilleur !

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.