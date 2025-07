Anticosti | La grande aventure insulaire des Bilodeau

Arrivée en novembre dernier pour s’établir à Anticosti avec mari et enfants (au nombre de 4 !), Marie-Pierre Madore enseigne, entre autres tâches, le français aux « grands » de l’École Saint-Joseph. Installée sur la Rive-Sud de Québec, la famille a fait le grand saut sans trop savoir à quoi s’attendre, mais avec la conviction intime de faire le bon choix. Une « décision de famille » que personne ne regrette !

« Je faisais l’école à la maison à mes deux plus jeunes, mes deux grands étaient au collège privé. On a vu passer le poste et on a proposé un voyage de 8 mois à nos enfants. Ce n’était pas complètement unanime, mais pour nous, c’était une véritable providence ! », relate-t-elle avec un sourire.

Les enfants se sont pris au jeu. « On devait sortir (aller sur le continent) à Noël, mais tout le monde souhaitait rester. Même chose à la relâche ! Il y avait plein d’activités et les enfants voulaient participer… »

Ce n’est qu’à Pâques qu’ils ont foulé le continent à nouveau « pour des rendez-vous et une formation en plein air », précise Marie-Pierre Madore.

Après presque un an à l’école de Port-Menier, tous ont décidé, d’un commun accord, de poursuivre l’aventure.

Grâce à une démarche de la direction actuelle, l’aînée, Anaïs, pourra compléter son secondaire 4 à l’école de Port-Menier, au grand plaisir de la famille.

Pour les enfants de Marie-Pierre Madore et de son conjoint, l’école de Port-Menier a coché bien des cases.

« Pour les plus jeunes, c’est une première expérience à l’école, mais le rythme et le plein air intégré à l’horaire ressemblent à ce qu’on faisait à la maison. Ç’a été un dépassement et une ouverture sur le monde, tout en douceur, en gardant une qualité de vie. On dîne tout le temps en famille le midi ! »

Les deux plus grands ont trouvé un « apaisement » à l’école, selon leur maman, loin de la pression du collège privé.

« C’est un peu un retour en arrière au “beat” de l’école maison. Sans compter qu’ils peuvent dormir le matin, parce qu’ils sont à deux minutes de l’école ! », s’amuse Mme Madore.

L’aînée, Anaïs, à priori la moins enthousiaste du groupe au début de l’aventure, a exprimé son souhait de compléter son secondaire sur l’île.

« En choisissant de venir ici, on avait la certitude intérieure qu’on prenait la meilleure décision pour la famille », conclut Marie-Pierre Madore, néo- Anticostienne de cœur.