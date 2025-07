Une nouvelle clinique médicale à Sept-Îles

Sept-Îles aura une nouvelle clinique médicale à l’automne. Dre Mélanie Lapierre va enfin de l’avant avec son projet. Elle comptera sur d’autres collègues du milieu de la santé à la Clinique Natakam.

Il y a une certaine nostalgie pour Mélanie Lapierre de quitter la Clinique Vents et Marées après 13 ans. Elle se dit toutefois enthousiaste face à ce projet à venir, sa clinique médicale, qui aura pignon aux Galeries Montagnaises.

« Au fil des années, il y a eu plusieurs projets, mais ça n’a pas adonné que je fais le saut, ou bien que je n’étais pas rendue là », dit-elle. Il y aussi le projet de GMFU (Groupe de médecine familiale universitaire) qui l’a fait hésiter, mais rien n’est encore statué sur cette avenue.

« Je voulais une clinique plus petite, à mon image et plus flexible », mentionne-t-elle.

Deux autres médecins la suivent dans cette aventure, soit Jasmine El Abboudi et Anne-Frédérick McKenzie. Ceux et celles qui avaient Dre Lapierre et Dre El Abboudi comme médecins de famille à Vents et Marées, rassurez-vous, votre suivi se poursuivra avec elles. Quant à Dre Mckenzie, elle prendra ses patients selon la liste du guichet d’accès.

Cette nouvelle clinique offrira une autre opportunité à des médecins et une nouvelle offre aux patients. Les services médicaux seront assurés par la RAMQ (Régie de l’assurance maladie du Québec).

Dre Mélanie Lapierre agira comme propriétaire de la Clinique médicale Natakam. Elle louera des bureaux à des collèges médecins et professionnels du milieu de la santé. Elle comptera également sur deux infirmières.

« C’est beaucoup de temps et d’investissements », indique-t-elle. « Ce sera deux types de pratique différents. Ce n’est pas une compétition avec Vents et Marées. On voulait seulement de quoi à notre image », assure-t-elle.

Tout comme ses collègues Dre El Abboudi et Dre Mckenzie, elle continuera de travailler également pour le CISSS Côte-Nord. « Mes collèges sont motivées d’embarquer dans le projet », mentionne la propriétaire.

« On donnera nos avis sur les plans. On va la supporter et l’aider dans les choix et on va élaborer ensemble les protocoles », fait savoir Anne- Frédérick Mckenzie, présente lors de l’entrevue avec Le Nord-Côtier.

« Je vois ça comme un travail d’équipe, même si je suis la propriétaire », ajoute Dre Lapierre.

Si tout se passe comme prévu avec les travaux qui ont été lancés le 23 juin par l’entrepreneur Mishkau Construction, la Clinique médicale Natakam ouvrira le 1er octobre dans le mail des Galeries Montagnaises.

Le choix de l’emplacement a été facilité par son accessibilité et les espaces de stationnement. L’entrée se fera par l’extérieur. Ses heures d’ouverture seront du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

Natakam signifie au bord du rivage, de la rive.

« On a passé beaucoup de temps avant de choisir le nom, car on voulait de quoi de significatif. Et il était important d’avoir un nom autochtone. Ça tend la main. Il y a quelque chose avec la nature, un lien avec l’emplacement », soulignent Dre Mélanie Lapierre et Dre Anne-Frédérick Mckenzie.