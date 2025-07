Saison plus calme en 2025 pour les feux de forêt sur la Côte-Nord

La météo plus clémente aura permis à la Côte-Nord de vivre un mois de juin 2025 qui fût tout à fait différent qu’en 2023 et 2024 pour ce qui est des feux de forêt.

En ce début du mois de juillet, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a combattu neuf incendies en zone de protection intensive et six en zone nordique ont été mis sous observation pour la région de la Côte-Nord. Ce sont 15 incendies de moins que la moyenne annuelle des 10 dernières années.

Pour expliquer cette diminution, les conditions météorologiques des derniers mois sont en cause.

« La saison a débuté avec un peu plus de pluie et un peu plus de temps frais. Cela a beaucoup aidé sur le niveau de danger des incendies », affirme Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications de la direction de l’Est de la SOPFEU.

Cette situation est à l’opposé de ce qu’a connu la Côte-Nord dans les dernières années. En 2023, d’importants feux de forêt avaient touché la MRC de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan, tandis que Sept-Îles avait dû évacuer plusieurs milliers de citoyens face à la proximité d’un incendie. En 2024, d’autres incendies de forêt avaient touché la Côte-Nord, particulièrement à proximité de Port-Cartier.

Malgré le fait que la saison est calme jusqu’à présent, Mme Gariépy rappelle que la situation peut changer. Le mois de juillet présente certains risques avec les orages où la foudre peut déclencher des incendies. Elle reste toutefois optimiste.

« L’année n’est pas terminée, mais on est quand même très heureux de voir que le temps humide a permis un début de saison plus tranquille », dit-elle.

Les équipes de la SOPFEU ne chôment pas même s’il n’y a pas beaucoup d’incendies. Certains pompiers forestiers se sont rendu dans l’Ouest canadien pour aller prêter main-forte face aux feux de forêt dans cette région. Ce type de période où il y a moins d’incendies permet aussi aux pompiers de s’entraîner.