Dek hockey : le tournoi Lizotte-Gravel récolte plus de 1 000 $ 

Un total de 10 équipes se sont inscrites au premier tournoi de dek hockey organisé par l’ancien Drakkar, Charles-Edward Gravel et Thierry Lizotte.

L’événement qui avait lieu le 28 juin au centre de DekHockey Côte-Nord à Baie-Comeau a permis d’amasser plus de 1 000 $ pour le Centre de prévention du suicide Côte-Nord, une cause qui a touché de près deux membres de l’organisation du tournoi.

« Je crois que nous avons réussi à créer un événement agréable et rassembleur pour les joueurs et joueuses de la Côte-Nord. Bien sûr, il reste peut-être quelques points à améliorer, mais nous sommes encore jeunes et en apprentissage dans l’organisation d’événements », commente Thierry Lizotte qui jouera dans la NCAA en 2025-2026.

Les deux hockeyeurs en étaient à l’organisation de leur troisième tournoi à vie. « Je pense que nous avons fait du bon travail, notamment grâce à l’aide précieuse d’Éric Dancause, Marc-Antoine Tremblay et Frédérique Tremblay », commente M. Lizotte.

Trois catégories

Les 10 équipes étaient réparties dans trois catégories, soit intermédiaire, féminin open et féminin participation.

Dans la classe intermédiaire, ce sont les Lynx qui ont remporté. Julien Harvey a été nommé meilleur buteur et joueur le plus utile.

Chez les équipes du Féminin open, Les Anciennes en sont ressorties gagnantes grâce à Oliviane Dubé, meilleure joueuse défensive et joueuse la plus utile à son équipe.

Du côté du Féminin participation, les gagnantes sont les membres de la formation Hot Shot. Plusieurs hockeyeuses se sont illustrées, notamment Aryanne Plourde-St-Louis comme joueuse la plus utile et Juliette Landry comme meilleure buteuse.

D’autres gagnants ont aussi été nommés. Le joueur le plus bruyant a été accordé à Arthur, le guerrier à Lorenzo Gauthier et la guerrière à Marie-Ève Hogan.

« Le tournoi s’est très bien déroulé ! La température était parfaite et le Centre de DekHockey Côte-Nord a largement dépassé mes attentes. C’est un très bel endroit. Éric Dancause, le copropriétaire, nous a accueillis comme des rois et nous a énormément aidés pour l’organisation de l’événement », se réjouit le co-organisateur du tournoi.

Ce dernier est d’ailleurs d’avis que le niveau de dek hockey est assez élevé sur la Côte-Nord. « C’était vraiment plaisant de voir ça », affirme Thierry Lizotte qui confirme que Charles-Edward Gravel et lui sont intéressés à organiser une deuxième édition.