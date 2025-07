Un camp d’été particulier à Unamen Shipu

L’histoire d’entraide et de liens entre allochtones et autochtones entre la Maskoutaine Magalie Lapointe et Louisette Bellefleur d’Unamen Shipu se poursuit. Après des camps de volleyball et des échanges culturels dans les dernières années, c’est un camp d’été sportif qui est au programme pour un mois dans la communauté de la Basse-Côte-Nord.

Magalie Lapointe, ancienne journaliste et à l’origine de la série documentaire Face au diable de la Côte-Nord, est débarquée à Unamen Shipu au début de la semaine dernière avec dix étudiants de niveaux collégial ou universitaire de la région de Saint-Hyacinthe.

Ils supervisent comme entraîneur le camp d’été sportif à Unamen Shipu (La Romaine). Le camp s’adresse aux jeunes de 7 à 17 ans selon la discipline. Quelques jeunes touchés par un trouble du spectre de l’autisme y prendront aussi part.

Au programme, il y a entre autres du basketball, du soccer, de la balle-molle, de la danse et du volleyball.

« Au lieu que ce soit les jeunes de la communauté qui se rendent à l’extérieur pour un camp, ce qui coûte cher, ce sont les entraîneurs qui se déplacent cette fois », a mentionné Mme Lapointe.

Pour ce séjour, ses dix accompagnateurs vivent avec elle dans la maison qu’elle possède à Unamen Shipu.

Le baptême des Maskoutains s’est fait dans le cadre de la Journée nationale des autochtones du 21 juin.

« Un bain culturel avec du homard dans l’assiette. Bienvenue à Unamen », a raconté Magalie Lapointe. Ses jeunes ont également concocté de la banique.

D’autres activités d’immersion culturelle sont aussi prévues d’ici la fin du séjour, notamment une visite sur l’île Winnipeukut.

« Après quelques jours déjà, c’est très riche en expérience. Mon cœur est rempli de voir les blancs échanger avec les Innus », a-t-elle renchéri.

Et il y a déjà longtemps que les jeunes qui l’accompagnent entendent parler d’Unamen Shipu.

« On devient des alliés. Ce sont des gens qui ont l’humain à cœur », dit Magalie Lapointe.

« Les jeunes sont déjà attachés aux coachs », a fait savoir Louisette Bellefleur.

Les adultes ont aussi droit à quelques activités quand l’horaire le permet. Ils ont d’ailleurs joué au volleyball la semaine dernière.

Le camp en cours permet une nouvelle offre de services, de découvrir de nouvelles choses « et d’élargir les horizons », soutient Mme Lapointe. Quatre Innus observent d’ailleurs les entraîneurs invités pour voir comment fonctionne la pédagogie et devenir éventuellement autonomes.

Cette initiative, Louisette Bellefleur, impliquée dans le milieu sportif de sa communauté, elle le fait pour ses jeunes, pour développer de bons joueurs. Un travail qui porte ses fruits puisque Baptiste Roberto Mark Bellefleur, entraînée par une autre personne en parascolaire, a été sélectionné sur l’équipe de la Côte-Nord en volleyball en vue des Jeux du Québec qui auront lieu à la fin juillet à Trois-Rivières.

Mme Bellefleur espère éventuellement des équipes de la communauté pour les compétitions régionales (RSEQ) et même provinciales. Elle aimerait également également des concentrations sportives à l’école Olamen.

Plusieurs organismes soutiennent financièrement la tenue de ce camp.

Parmi les participants au camp, certains n’ont pu vivre que la première semaine. La raison : ils ont pris la direction de Pointe-Bleue (Mashteuiatsh) pour les Jeux des Premières Nations Québec-Labrador qui se tiennent du 27 juin au 4 juillet.