Un atelier sur les coraux et les éponges au Musée de la Côte-Nord

La biodiversité marine sera à l’honneur au Musée de la Côte-Nord lors d’un atelier où les coraux et les éponges seront démystifiés.

Chaque premier dimanche du mois, le Musée de la Côte-Nord invite la population à venir découvrir une activité gratuite.

Ce dimanche 6 juillet, l’atelier qui sera présenté s’intitule : Les forêts invisibles, les coraux et les éponges du golfe du Saint-Laurent. Ces animaux marins sans yeux et sans oreilles sont en étroite relation avec plusieurs animaux marins et servent d’habitats pour d’autres.

L’événement sera animé par la biologiste Catherine Trottier du Comité ZIP de la Côte-Nord du Golfe. Pour l’occasion, elle présentera un aquarium et une maquette qui reconstitue les fonds marins du Saint-Laurent. Cette dernière a été créée par Sarah F. Maloney, enseignante en arts visuels au Cégep de Sept-Îles.

Deux ateliers familiaux sont présentés et gratuitement, le premier à 10 h 30 et le second à 13 h 30 dans la salle jeunesse. L’activité sera d’une durée d’environ 1 h 30. Le Musée est situé au 500 boulevard Laure à Sept-Îles.