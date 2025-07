Les festivités de la fête du Canada sont lancées à Sept-Îles

Malgré la température incertaine, la fête du Canada s’est amorcée comme prévu, à Sept-Îles.

Dès 13 h, les festivités ont été lancées officiellement avec la cérémonie du levé du drapeau. Le corps de cadets de la marine royale canadienne et des vétérans ont contribués à rendre ce moment solennel. L’organisateur Hubert Besnier a donné le ton avec son discours patriotique et l’hymne national a été chanté par Guy Porlier, directeur vocal et fondateur chez Les Choristes du Nord.

L’après-midi sera pour un moment pour toute la famille avec une disco dans les bulles animées par Cathy Porlier et des casques virtuels seront fournis par OmniZoé Inc. jusqu’à 16h.

À partir de 19 h, ça sera le tour à Ulric Riverin de poursuivre les festivités lors de son spectacle sous la tente jaune. Il chantera en français, anglais et en innu pour l’évènement. Par la suite, le groupe composé de Marc Vigneault et Nancy Mallais prendra la scène pour terminer la soirée.

Pour finir cette fête nationale en beauté, les feux d’artifice sont prévus pour 22 h et dureront plus longtemps que les années précédentes. L’an passé, ils ont duré 12 minutes et cette année ils passeront à 15 minutes.