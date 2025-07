Quatre écoles de danse s’allient pour former Danse Fusion de Sept-Îles

Les quatre écoles de danse de Sept-Îles s’unissent afin de créer Fusion Danse Sept-Îles.

Cette nouvelle entité, qui réunit l’École Fandango, Tam ti delam, l’École de danse Christine Bourque et l’École de ballet de Sept-Îles, a pour but la promotion de la danse sous toutes ses formes.

« Ensemble, nous voulons offrir à nos élèves la possibilité d’explorer une diversité de styles, du ballet classique ou hip-hop, en passant par la danse contemporaine et les danses latines », expriment les responsables des écoles participantes.

Le nouveau concept prône la collaboration et mise sur la complémentarité des expertises locales pour promouvoir la danse sous toutes ses formes.

Dans le but d’offrir à la communauté des événements de grande envergure, des formations spécialisées et des classes guidées par des danseurs et formateurs de renommée mondiale, Fusion Danse Sept-Îles allie toutes les écoles de danse présentes dans la région, ce qui représente plus de 400 élèves prêts à danser.

Le premier événement est prévu pour les 5 et 6 septembre. Il s’agira de formations exclusives aux enseignants locaux ainsi que des formations accessibles pour tous les participants.