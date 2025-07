Élections municipales à Port-Cartier | Alain Thibault mise sur son bilan

Après deux mandats, l’actuel maire de Port-Cartier, Alain Thibault, se dit prêt à en assumer un troisième.

« Je veux assurer une continuité et une stabilité à la Ville de Port-Cartier. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours de réalisation et je veux être certain qu’ils soient complétés », dit-il.

La course à la mairie de Port-Cartier commence à prendre forme. La semaine dernière, le conseiller Gilles Fournier a annoncé qu’il allait se présenter et l’ancienne mairesse Laurence Méthot se dit en réflexion.

En poste depuis 2017, le maire se dit fier de son bilan. Il espère que les réalisations sous sa gouverne convaincront les Port-Cartois de lui donner leur confiance à nouveau.

Parmi les projets qui se sont concrétisés, le parc éolien Apuiat est en tête de liste pour lui.

« Ce fut toute une histoire. Le projet a été annulé, mais on a réussi à le ramener à la suite de représentations politiques », affirme-t-il.

D’autres réalisations au niveau économique sont au cœur de son bilan, dit-il. Il parle du complexe Bioénergie AE Côte-Nord qui a relancé ses opérations, ainsi que de l’implantation des usines de Carbonité et Black Pearls (Shango Canada).

L’agrandissement de l’usine d’eau et la création d’un poste de directeur du quai municipal sont des projets réalisés qu’il met de l’avant.

S’il est réélu à l’automne 2025, il aura plusieurs priorités. Il veut favoriser la création de logements. Le tourisme sera un secteur à développer, croit-il.

« Il faut miser plus sur le tourisme. C’est à la base de l’économie. Il faut être attractif et séduisant pour les touristes parce que ça va peut-être en convaincre de venir s’établir à Port-Cartier », affirme le maire Thibault.

Les dossiers de la réfection de la piscine municipale, de l’eau potable dans le secteur de Rivière-Pentecôte et l’installation d’une halte-chaleur permanente seront aussi des priorités d’Alain Thibault s’il est réélu.

Tout indique qu’il y aura une campagne électorale à l’automne avec des candidats qui ont déjà manifesté leur intérêt. Alain Thibault veut mener une campagne d’idées et qui sera positive.

« Moi, durant la campagne, je veux parler de mes réalisations et de mes idées. Je ne suis pas intéressé à parler des autres candidats. Je veux parler du futur de la Ville de Port-Cartier », conclut-il.