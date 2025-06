Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles | Du plaisir dans la zone familiale

Au Vieux-Quai en Fête Alouette de Sept-Îles, il y aura les spectacles en soirée avec notamment Jonathan Roy, Marjo et Salebarbes, mais c’est aussi une programmation festive qui attend petits et grands dans la zone familiale Club Optimiste/Port de Sept-Îles.

Une foule d’activités gratuites sont à la programmation de zone familiale du Vieux-Quai en Fête Alouette au calendrier du 10 au 13 juillet

Jeux gonflables, glissades, eurobungy, courses, maquillage, jeux géants, défi-évasion et animations avec M. Gazon et Yaya sont à l’horaire.

Il sera aussi possible de rencontrer les pompiers et bien entendu différentes mascottes.

On retrouvera également des kiosques d’organismes locaux et un marché local sur le site du Vieux-Quai.

La tente jaune sera le lieu de rendez-vous pour l’Escale musicale familiale et pour le spectacle jeunesse « Les Débalancés ».

Les soirées 5 à 7 sur la terrasse de La Compagnie accueilleront Ben et Dan (11 juillet) et Will Verreault (12 juillet). La microbrasserie sera ouverte dès 11 h pendant le festival.

Pour le samedi 12 juillet : randonnée de moto pour enfants (5 $), gâteries offertes par le Port de Sept-Îles et méchoui du Marché Napoléon.

La fête se terminera avec le populaire Party Mousse, le dimanche 13 juillet, de 11 h à 13 h.

La programmation musicale du 31e Vieux-Quai en Fête comprend Shauit, Jonathan Roy et Jérôme 50 pour le 10 juillet, Rhapsody – Les Classiques de Queen (par Yvan Pedneault), Marjo et les Shirley le lendemain ainsi que We’re No Cowboys, les Salebarbes et Blue Ridge Band pour le samedi 12 juillet.

Les billets pour ces spectacles peuvent être achetés en ligne (vqef.ca) ou à la billetterie sur le site du Vieux-Quai dès le 8 juillet. Toutes les informations et la programmation détaillée se trouvent également sur le site Internet.