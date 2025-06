Sept-Îles | Les tournois de volleyball de plage attirent autant

Les tournois de volleyball de plage s’enchaînent en ce début d’été à Sept-Îles. Après celui Urbain, c’est l’Omnium dans l’vent qui est au calendrier et qui est encore plus populaire.

https://www.facebook.com/clubjonevolleyballplagePas moins de 32 équipes ont pris part à la première édition du Volley Urbain, tournoi au profit du Club jOne de volleyball de plage. Ça se passait les 28 et 29 juin sur le site de l’avenue Arnaud.

La compétition servait également de qualification pour les Jeux du Québec chez les moins de 18 ans. Du côté féminin, c’est le duo Jeanne Morin/Maé Lachance de Sept-Îles qui représentera la Côte-Nord à la finale provinciale qui se tiendra à la fin juillet à Trois-Rivières, avec une victoire en finale régionale sur Lora-Rose Tremblay et Frédérik Tremblay. Chez les gars, Cody Cormier et Gabriel Joseph étaient d’emblée sélectionnés. Toutes et tous sont de Sept-Îles.

« Malgré la pluie d’aujourd’hui (dimanche), j’ai entendu beaucoup de bons commentaires sur le tournoi », a fait savoir Éric Sénéchal, qui invite les participants à remplir le sondage « pour nous permettre de nous améliorer ».

Record éclaté

Il ne fait plus aucun doute sur l’engouement des deux tournois de volleyball de plage sur le sable de la plage Rivière Moisie.

L’Omnium dans l’vent Maxi des 5 et 6 juillet a accepté pas moins de 400 équipes. C’est pratiquement 100 de plus que sa meilleure marque, soit 303 pour l’édition 2024.

L’organisation a d’ailleurs dû refuser une dizaine d’équipes pour permettre à celles confirmées d’avoir au minimum trois parties, en plus d’une place en éliminatoires. Le samedi, ce sera le volet féminin et masculin, et, le dimanche, le mixte.

Le comité ne peut expliquer cet engouement, mais « est prêt et excité de voir tout ce beau monde-là sur la plage », de dire Zéa Blackburn.

Au-delà du volleyball de plage, il y a le côté festif. L’organisation revient à ses sources en présentant des spectacles de musique émergente. Le vendredi, il y aura donc Tom Folly et son folk vibrant, avec des textes qui résonnent et une vibe authentique d’ici, et, pour le samedi, P’tit Gros Bison, avec des paroles qui frappent droit au cœur, un humour bien à lui, et une énergie contagieuse.

Les participants à l’Omnium dans l’vent découvriront également une nouveauté sur le site, soit un conteneur. Le comité garde la surprise et laisse les gens venir le découvrir. « On va le bonifier avec le temps », de mentionner Mme Blackburn.

Deux semaines plus tard, ce sera le Volley-Soleil, toujours sur la plage de la rivière Moisie. Les inscriptions sont d’ailleurs ouvertes. Les Super-Héros, thématique pour le rendez-vous 2025, sont attendus en grand nombre. Les informations sont disponibles au https://www.facebook.com/Volleysoleil.