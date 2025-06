Déménagements du 1er juillet : le TAL reste au bout du fil

Alors que des milliers de Québécois s’apprêtent à déménager le 1er juillet, le Tribunal administratif du logement (TAL) rappelle qu’il demeurera accessible par téléphone pour répondre aux questions des locataires et des locateurs, malgré la fermeture de ses comptoirs en personne.

Chaque année, la fin des baux résidentiels au 30 juin entraîne une effervescence de déménagements à travers la province, y compris sur la Côte-Nord. Cette période intense peut parfois générer des situations imprévues ou des conflits nécessitant une réponse rapide. C’est dans cet esprit que le TAL mettra à la disposition du public une équipe réduite de techniciens juridiques pour répondre aux demandes d’information, le lundi 1er juillet, de 8 h 30 à 16 h 30.

Les citoyens de la Côte-Nord pourront joindre le service téléphonique au 1 800 683-BAIL (2245). Pour ceux de la région de Montréal, Laval ou Longueuil, le numéro est le 514 873-BAIL (2245).

Rappel des droits et obligations

Le TAL tient à rappeler que le nouveau locataire a le droit de prendre possession des lieux dès le premier jour du bail, soit le 1er juillet. Le locataire sortant n’a pas droit à un ” jour de grâce ” pour compléter son déménagement. Il doit donc libérer le logement à temps, dans l’état où il l’a reçu.

Si, pour une raison ou une autre, le déménagement n’est pas complété à l’arrivée du nouveau locataire, le locataire sortant est tenu de lui permettre l’accès au logement. Il est recommandé, dans ce cas, de libérer au moins une pièce pour faciliter la transition.

Quant au propriétaire, il est responsable de livrer le logement à la date convenue et dans un bon état. Il est conseillé de faire une inspection dès le départ de l’ancien locataire et de coordonner, dans la mesure du possible, les modalités du déménagement entre les deux parties.

Le Tribunal invite donc toutes les personnes concernées à agir avec courtoisie et civisme, dans le respect des droits et obligations de chacun.

Outils d’information disponibles

En plus de son service téléphonique, le Tribunal met à la disposition du public plusieurs outils pour obtenir de l’information en tout temps :

Le site Web : www.tal.gouv.qc.ca

Le système de réponse vocale interactive

Le compte Instagram du Tribunal : @tal.quebec

Les comptoirs de service du TAL rouvriront le mercredi 2 juillet selon l’horaire habituel.