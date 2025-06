Marathon Mamu | Les coureurs au rendez-vous, malgré les événements

Malgré les bouleversements entourant la 13e édition du Marathon Mamu – Galeries Montagnaises, soit le refus de la Ville de Sept-Îles pour que l’événement puisse se faire dans les rues de la municipalité, ils étaient 326 participants au départ des différentes épreuves le dimanche 29 juin.

Dame Nature n’a pas refroidi les coureurs et marcheurs qui allaient avoir à parcourir le boulevard des Montagnais, les rues Shimun et Shapatesh ainsi que l’avenue Arnaud jusqu’à l’intersection du Vieux-Poste.

L’organisateur du Marathon Mamu, Roger Vachon, était ravi dans les circonstances, heureux de voir les participants passer plus d’une fois avec le parcours modifié.

« J’ai trippé. Avec ce que j’ai vécu cette semaine, j’avais peur des réactions, a-t-il dit, à l’effet que l’événement allait se courir que dans la communauté, « que le monde ne viendrait pas. »

« Au contraire, le message est clair. Les gens veulent de ce marathon. C’est un beau message d’amour », a commenté M. Vachon.

Le responsable du Marathon Mamu est aussi revenu sur le fait que la Ville de Sept-Îles n’a pas donné son autorisation pour que la course se déroule dans les rues de la municipalité, pour des mesures de sécurité qui ont fait défaut l’an dernier.

« Je vais parler avec mon cœur. On m’a critiqué à cause de la sécurité. Depuis l’an passé, j’ai une sécurité que je paye, Akua. Je ne comprends pas pourquoi la Ville me dit qu’il manque de sécurité », a-t-il déploré, recevant les mêmes critiques de la part de la Sûreté du Québec.

Il a parlé d’une marathonienne qu’il avait avertie l’an passé qu’il était possible qu’il n’y ait plus personne après 13 h et qu’elle allait le faire quand même, « et la Ville m’a critiqué à cause de ça ».

Pour l’édition 2025, il comptait sur 13 agents de la firme, en plus de cadets de la SPUM. « La plupart des marathons payent du monde pour la sécurité », a mentionné Roger Vachon.

Selon lui, la Ville n’avait pas raison de s’inquiéter. « Ça fait 13 ans que je fais le Marathon et il n’y a jamais eu d’accident. »

« La Ville est contre moi, bien, c’est pas la Ville en question, mais une ou deux personnes qui critiquaient », avance-t-il. Il a parlé de discussion entre le maire (Denis Miousse) et le chef (Jonathan St-Onge), « que le maire voulait le Marathon », mais que le protocole et les étapes à suivre ne le permettaient pas.

M. Vachon pousse la note dans ces propos. « Je vais loin, j’ai 59 ans, je n’ai jamais vécu ça. C’est tu à cause de Roger Vachon qu’on n’avait pas confiance ou de l’Innu que je suis », a-t-il tenu à dire.

« Le message lancé, c’est que les gens aiment le marathon et il va exister encore longtemps, avec ou sans la Ville ».

M. Vachon soutient qu’il peut assurer son événement sans comité en ayant des gens à la sécurité et au ravitaillement. « J’ai deux ou trois personnes qui veulent embarquer pour l’an prochain, mais je me rends compte que le bénévolat ça n’existe plus. »

Au niveau de la relation avec la Ville de Sept-Îles, il garde la porte ouverte et compte retravailler avec elle, car un des objectifs de son événement est le rapprochement culturel.