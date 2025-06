Camp de la rivière Moisie : une demande d’injonction contre ITUM

Le Camp de pêche de la rivière Moisie somme les Innus d’arrêter de venir pêcher ou d’être présents sur leurs propriétés et il amorce des démarches judiciaires à cet effet.

Une demande d’injonction a été présentée en Chambre civile. Elle a pour but que le tribunal ordonne à la communauté Innue de Uashat mak Mani-utenam, à chacun de ses membres, ainsi qu’au chef Jonathan Shetush de cesser de pénétrer sur les propriétés du Camp de pêche de la rivière Moisie.

Cette action judiciaire fait suite à la visite du chef Shetush, accompagné de plusieurs dizaines de membres de la communauté, le 14 juin, sur le terrain de l’ancien Camp Adams. Le drapeau de Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam avait été installé à la place du drapeau du Camp de la rivière Moisie.

Dans le document judiciaire, la demanderesse indique que la situation est tendue entre les membres de la communauté innue et les employés du camp de pêche. Dans les circonstances, elle juge nécessaire d’obtenir une injonction pour des motifs liés à la sécurité.

« La situation s’aggrave au point où la poursuite de l’exploitation du camp de pêche de la demanderesse pour le reste de la saison de pêche 2025…est en péril, car les employés et les membres craignent pour leur sécurité et certains annulent leur séjour et/ou démissionnent de leur emploi », peut-on lire dans la demande d’injonction.

C’est au Palais de justice de Québec, ce lundi 30 juin 2025, que sera présentée la demande d’injonction.

Le chef Shetush compte poursuivre sa lutte pour demander la restitution du camp de pêche de la rivière Moisie, a-t-il affirmé sur les ondes de la radio CKAU après avoir reçu la demande d’injonction.

« On est rendu dans la voie juridique, je vous demande de rester calme, on est tous fiers d’exercer nos droits de pêches et de chasses. Nous sommes pacifiques et continuons dans cette voie. Nous avons aussi la voie politique et médiatique », a-t-il dit.

À la mi-juin, le chef Shetush a adressé une lettre au premier ministre François Legault. Il demande au gouvernement de mettre fin à la privatisation de ce secteur de la rivière et de restituer le camp aux Innus.

« C’est le gouvernement du Québec qui doit reprendre possession de ce camp, car il l’a vendu dans les années 1900 et il n’en avait pas le droit », dit le chef. « Les droits ancestraux sont en jeux dans cette action que nous faisons.»

Jonathan Shetush a aussi envoyé une lettre aux propriétaires du camp de pêche de la rivière Moisie pour leur demander de coopérer avec le gouvernement du Québec.

-Collaboration Vincent Rioux-Berrouard