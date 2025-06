Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Les corps des trois disparus de l’écrasement d’un hélicoptère d’Airmedic repêchés

Les corps des trois personnes qui manquaient encore à l’appel depuis l’écrasement d’un hélicoptère d’Airmedic, survenu vendredi sur la Côte-Nord, ont été repêchés mercredi soir.

Une coalition est formée contre les restrictions budgétaires en éducation

Une coalition de comités de parents, de directions d’établissements d’enseignement, de personnel de direction d’écoles et de syndicats du milieu de l’éducation demande au gouvernement Legault de renoncer aux restrictions budgétaires annoncées.

Baie-Comeau : une fillette de trois ans défigurée par un chien

Une jeune fille de 3 ans a été mordue à la figure par un chien sur la plage de la Scierie à Pointe-aux-Outardes. Sa vie n’est pas en danger, mais elle a été transférée d’urgence au Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) de Québec.

Hausse de 5,9 % des loyers : « un coup de massue » pour les locataires de la Côte-Nord

Le Comité de défense des droits des locataires de la Côte-Nord et le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) s’opposent à la hausse de 5,9 % des loyers pour les logements non chauffés, autorisée par le Tribunal administratif du logement (TAL) à compter du 1er juillet.

Gilles Fournier tentera sa chance à la mairie de Port-Cartier

La course à la mairie de Port-Cartier, qui se déroulera l’automne prochain, commence à prendre forme et le conseiller municipal Gilles Fournier compte bien en faire partie.

Entente conclue : la STQ encouragée pour la suite

La Société des traversiers du Québec (STQ) se réjouit que l’hypothèse de règlement formulée par le conciliateur ait été acceptée. Elle croit que cette nouvelle est un « pas important franchi dans les négociations » avec les différents syndicats.

L’incontournable Sympo de Baie-Comeau

Comme une signature au bas d’une toile, le Symposium de peinture de Baie-Comeau est un « incontournable ». C’est le terme employé par tous les artistes venus y poser leur chevalet pour plusieurs jours de création, en harmonie avec la nature, mais aussi avec les gens.

Projet hydroélectrique Churchill Falls: ITUM demande d’être consulté

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam dénonce son exclusion de l’entente de principe entre Hydro-Québec et deux communautés innues du Labrador à propos du projet hydroélectrique Churchill Falls.

Tipou travaille à ouvrir sa galerie photo à Sept-Îles

Jean-Phillip Grenier, alias Tipou travaille à ouvrir sa galerie photo dans le bâtiment jadis occupé par le Placard à poutine sur la rue du Père-Divet, à Sept-Îles.

Guy Berthe renonce à la mairie de Sept-Îles

Guy Berthe ne sera pas candidat à la mairie de Sept-Îles lors des prochaines élections.

Faute d’une autorisation de la Ville de Sept-Îles, le Marathon Mamu se courra qu’à Uashat

L’homme derrière le Marathon Mamu, Roger Vachon, doit revoir ses plans à moins de 48 heures de l’événement du 29 juin. Faute d’une autorisation de courir dans les rues de Sept-Îles, son événement se déroulera que dans la communauté de Uashat.