Trois joueurs du Drakkar au repêchage de la Ligue nationale de hockey

C’est ce soir que débutera le repêchage 2025 de la Ligue nationale de hockey (LNH) à Los Angeles. Trois joueurs de l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau courent la chance d’entendre leur nom.

Sans surprise, le gardien de but Lucas Beckman se retrouve au 2e rang du classement chez les gardiens nord-américains sur un total de 32 candidats.

« Calme, constant et partant à 17 ans. Lucas pourrait rendre une équipe heureuse ce week-end », écrit le Drakkar sur ses réseaux sociaux.

Deux défenseurs sont aussi dans la course. Tout d’abord, Drew Allison pourrait entendre son nom être appelé au repêchage même si une blessure l’a tenu à l’écart du jeu pour la deuxième moitié de la saison. Il figure à la 127e place du classement des espoirs sur 224 joueurs.

« Drew apporte toujours vitesse et agilité », commente l’équipe baie-comoise.

Son confrère à la défense Alexis Mathieu pourrait lui aussi accéder à la LNH puisqu’il se retrouve au 130e rang de la liste.

« Aptitudes défensives et jeu physique. Notre #7 est classé 130e parmi les patineurs nord-américains en vue du repêchage LNH de ce week-end », se réjouit le Drakkar.

Une formule différente

Le repêchage de la LNH 2025 Upper Deck sera bien différent de toutes les autres séances de sélection que la Ligue a pu connaître dans son histoire. Il sera décentralisé.

Traditionnellement, tout le monde se réunissait au même endroit. Cette fois-ci, 93 espoirs se rassembleront au Peacock Theater du L.A. Live. Des célébrités, des anciens de la LNH et des joueurs de la LNH dévoileront les sélections. Les équipes resteront dans leur ville d’origine et la LNH utilisera plus de 100 caméras et plusieurs innovations techniques pour transformer l’événement en spectacle pour les quelque 3 000 amateurs présents sur place ainsi que les téléspectateurs.

« Ce sera très intéressant », a indiqué Steve Mayer, président du contenu et des événements de la LNH, dans un article publié sur le site Web de la LNH. « Je ne sais pas s’il s’agira d’un spectacle unique, mais je pense que nous faisons tout ce qu’il faut pour le rendre très intéressant. »

Ce sont les équipes qui ont voté en faveur de la décentralisation du repêchage. L’une des principales raisons? Le niveau de concentration. Lorsque la LNH a organisé son repêchage virtuel pendant la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2021, les équipes ont trouvé qu’il était plus facile de se concentrer seules dans leur quartier général que de s’asseoir avec les autres équipes sur le plancher de la patinoire avec la musique et les distractions dans l’amphithéâtre.

La première ronde se tiendra ce soir à compter de 19 h et les rondes 2 à 7 se dérouleront lors de la journée de samedi.