Feu criminel à Moisie : le processus judiciaire se poursuit 

Le dossier de l’incendie criminel de la mi-octobre à Moisie continue de cheminer au Palais de justice de Sept-Îles. Pour cinq des sept accusés dans cette histoire, ça reviendra à la cour le 2 septembre.

Lors de l’incendie à une résidence de la rue Vollant, un corps a été retrouvé sans vie, celui de Jimmy Maltais.

Anthony Roy, 35 ans, de Québec, Dereck Lemay, 30 ans, également de Québec, ainsi que Jonathan Gendron, 32 ans, de Baie-Comeau, font face à une accusation de meurtre au premier degré. Ils auront un procès devant la Cour Supérieure du Québec devant juge et jury.

Rappelons qu’il s’agira du premier procès de meurtre au premier degré en plus de 20 ans à Sept-Îles.

Les avocats de ces trois individus doivent fournir un formulaire à la Couronne pour leur prise de position. Les deux parties (défense et couronne) doivent aussi s’arrimer sur la suite. L’enquête préliminaire est estimée à cinq jours. Me Jean-Luc Desmarais entend y aller d’une citation à procès contestée pour son client, Raphaël Bérubé.

Un chef d’incendie à une maison d’habitation pèse également contre eux. Cette accusation est aussi portée contre Lucas Bérubé, 19 ans, de Sept-Îles, Raphaël Bérubé, 24 ans, de Shawinigan, et Malory Fortin, 21 ans, de Sept-Îles.

Le dossier de cette dernière reviendra à la cour le 22 septembre. Des discussions sont en cours entre l’avocat de la défense, Me Jean-Luc Desmarais, et celui du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Marc Bérubé.

Lucas Bérubé fait aussi face à une accusation de complicité après le fait. Un chef de séquestration est porté contre Jonathan Gendron.

Quant à Kent Lebrasseur, 52 ans, accusé d’introduction par effraction et de séquestration, son avocat, Me Gerson Jr Foisy, devrait faire connaître sa prise de position le 4 août.