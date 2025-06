Club de bouliste de Baie-Comeau : la Côte-Nord entre dans l’histoire

Devant une salle comble réunie au Boulodrome de Baie-Comeau le 26 juin, l’émotion et la fierté étaient palpables alors que trois des quatre jeunes boulistes du Club de pétanque de Baie-Comeau ont officiellement été présentés comme membres de l’équipe canadienne qui participera au Championnat junior du monde à Isla Cristina, en Espagne, du 23 au 26 octobre 2025.

Juliette Gagné, Charles-Antoine Massé, Steve Jean ainsi que Raphaëlle Jourdain, absente lors de l’annonce, porteront les couleurs du Canada dans cette compétition internationale regroupant des délégations de partout à travers le globe.

Âgés de 14 à 17 ans, ces jeunes athlètes cumulent déjà six années de pratique et d’engagement au sein de leur club baie-comois.

« On est vraiment très fiers de nous. On est partis de loin, et maintenant, on représente le Canada.

C’est fou » a partagé l’un des joueurs, visiblement ému.

Trois des quatre jeunes athlètes boulistes accompagnés de leurs entraîneurs qui s’envoleront avec eux en Espagne pour les Championnats du monde. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

La fierté de représenter son pays et sa région

Plus de 60 personnes, dont plusieurs dignitaires et partenaires des milieux sportif et municipal, étaient réunies pour souligner ce moment marquant.

Parmi eux figuraient le député Yves Montigny, le maire suppléant de Baie-Comeau, Sylvain Girard, le vice-président de Pétanque Québec, Éric Dion, ainsi que le directeur général de Loisir et Sport Côte-Nord, Philippe LeBreux.

« Vous avez non seulement fait rayonner votre sport, mais aussi toute la Côte-Nord. Ce que vous accomplissez, c’est historique », a déclaré M. Montigny, saluant la vision et le travail du club local pour transmettre cette discipline à la relève.

M. Dion a quant à lui souligné l’exploit rarissime de voir une équipe junior sélectionnée en provenance de la Côte-Nord, une première en près de 15 ans.

« Ce que vous vivez, c’est unique. Vous allez marcher dans la parade des athlètes, côtoyer des jeunes de partout dans le monde qui partagent la même passion. C’est exceptionnel », a-t-il lancé, touché.

Lors de cette cérémonie empreinte de reconnaissance, les jeunes athlètes ont reçu leur chandail officiel de compétition, des plaques honorifiques et des vêtements offerts par le club. Ils ont également livré un message collectif empreint de gratitude envers leurs entraîneurs, leurs familles et les bénévoles.

« Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, encouragés, soutenus. Grâce à vous, on a grandi, et on est rendus là », a exprimé Juliette Gagné, porte-parole de l’équipe.

La présidente du Club, Francine Bélair, n’a pas caché son émotion. « On a commencé par de petites initiations, pour leur faire découvrir le sport. Aujourd’hui, ils s’envolent pour représenter le pays. C’est une fierté immense. »

La remise des chandails internationaux et des plaques honorifiques s’est faite en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau et Pétanque Canada. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

En route vers l’Espagne

La délégation quittera Baie-Comeau le 19 octobre prochain en direction d’Isla Cristina. La compétition se tiendra du 23 au 26 octobre. Pour plusieurs, ce sera une première expérience à l’étranger.

« Ce qu’on veut, c’est vivre l’expérience et on va jouer comme on le fait ici », a confié l’un des athlètes.

« Dans la pétanque, on gagne ou on apprend », a rappelé Mme Bélair en conclusion, invitant tous à prolonger la fête alors que des matchs de pétanque se poursuivaient.

Le Club des boulistes de Baie-Comeau a souligné en grand la sélection des jeunes athlètes locaux pour les Championnats du monde. Photo Anne-Sophie Paquet-T.