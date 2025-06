Un nouveau podcast mettant le fleuve en vedette

Deux capitaines de bateaux de croisières se transformeront en animateurs le temps d’une baladodiffusion, et tenteront de transmettre au public leur passion pour le fleuve Saint-Laurent.

Autour du fleuve est le fruit d’une collaboration entre la compagnie de croisières Du Fleuve des Escoumins et Tourisme Côte-Nord, en mouvement depuis quelques mois déjà.

La capitaine Julie Fesquet de Du Fleuve raconte que depuis son baptême de la mer en tant que capitaine il y a trois ans, l’envie de raconter des histoires passionnantes sur le fleuve s’est fait sentir.

« Je rencontrais plein de gens avec des parcours différents, et un attachement au fleuve qui était super fort. Je me disais que c’était vraiment intéressant, et que ces histoires méritaient d’être racontées à un grand public », relate-t-elle.

Son acolyte Simon Beaudry, copropriétaire de la jeune compagnie des Escoumins, fait savoir qu’il y aura cinq intervenants répartis sur des épisodes d’environ une heure.

« On va chercher des histoires et des expériences que les gens ont vécues avec le fleuve, et on discute avec eux pour qu’ils nous partagent leur récit », révèle-t-il.

Un monde de découverte

Julie Fesquet annonce que le balado sera disponible au début du mois de juillet sur les principales plateformes d’écoute comme YouTube et Spotify, et qu’il y aura également un lancement numérique.

La capitaine fait savoir qu’il y a une « belle variété » dans les invités pour la première saison, et énumère tour à tour une plongeuse scientifique, un photographe animalier et un capitaine en se gardant une petite réserve sur les deux invités restants.

Le duo veut au passage souligner l’immense biodiversité du fleuve Saint-Laurent, mais indique ne pas vouloir être un balado scientifique à proprement parler.

« On veut que ça puisse s’adresser à n’importe quel curieux ou passionné, qu’ils connaissent ou non la vie autour du fleuve », divulgue Mme Fesquet.

« Les baleines, ce sont un peu la cerise sur le sundae. Ce qu’on a devant nous est un écosystème grouillant de vie avec un nombre d’espèces différentes qui est hallucinant », enchaîne-t-elle.

À chacun son fleuve

Pour le duo d’animateurs, Autour du fleuve est un voyage dans toutes les directions.

« On a tous un lien différent avec le fleuve, tout dépendant de la région dans laquelle on est, les conditions de sorties et les saisons », aborde Simon Beaudry.

Les invités et leurs propos vont exprimer cette multitude de possibilités d’interprétation, ce qui fait le bonheur du capitaine.

« J’ai l’impression qu’on ne connaît pas le fleuve dans son ensemble. On en connaît des facettes particulières, et ça va être intéressant de se rendre compte de ce qu’il a à offrir », illustre-t-il.

L’ambiance sonore reflétera également la situation des invités, qu’ils œuvrent sur l’eau, au-dessus ou en dessous avec les sons appropriés.

L’autre bord

Comme si ce n’en était déjà pas assez, le duo n’entend pas s’arrêter là.

Les deux complices font savoir leur intention d’apporter les micros l’autre côté de la rive, conditionnellement à l’obtention de subventions.

« L’ambition qu’on a, c’est d’aller faire la même chose qu’on a faite avec des intervenants d’ici, mais dans d’autres régions du Québec près du fleuve Saint-Laurent », dévoile Julie Fesquet.

Pour Simon Beaudry, il y a « une infinité de manières » de voir et de vivre le fleuve Saint-Laurent.

« Beaucoup de gens sont fascinés par le fleuve, et on veut parler de la beauté et de la richesse de ça », mentionne-t-il.