Le Comité de défense des droits des locataires de la Côte-Nord et le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) s’opposent à la hausse de 5,9 % des loyers pour les logements non chauffés, autorisée par le Tribunal administratif du logement (TAL) à compter du 1er juillet.

Selon eux, ce pourcentage, jugé « excessif » et « déconnecté de la réalité économique des locataires », risque de précipiter de nombreuses familles, aînés et jeunes vers l’insoutenabilité financière, voire la précarité.

Dans un mémoire soumis au conseil des ministres le 27 mars dernier, la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, reconnaissait pourtant que la nouvelle méthode de calcul des hausses pourrait aggraver la situation des locataires les plus vulnérables.

Deux semaines plus tard, le TAL choisit d’appliquer un taux fondé sur des indices ne reflétant pas suffisamment l’évolution du pouvoir d’achat, selon les organismes qui dénoncent plusieurs facteurs ignorés par la décision :

— Gel des salaires : une grande partie des travailleurs n’a pas vu son revenu suivre l’inflation.

— Hausse du coût de la vie : épicerie, transport et services de première nécessité continuent de grimper.

— Crise du logement : pénurie de logements abordables et concurrence accrue sur le marché locatif.

Face à cette situation, le Comité de défense des droits des locataires de la Côte-Nord et le RCLALQ demandent des mesures urgentes :

— Moratoire sur les hausses abusives : encadrement plus strict des augmentations de loyer.

— Révision de la méthode du TAL : critères transparents et équitables prenant en compte la capacité réelle de payer.

— Investissements dans le logement social et communautaire : construction d’unités à coût abordable.

— Création d’un registre public des loyers : suivi et comparaison des tarifs à l’échelle provinciale.

— Renforcement des droits des locataires : information et recours efficaces contre les abus.

— Soutien au service d’aide à la recherche de logement (SARL) : augmentation du budget et simplification des conditions sur la Côte-Nord.

« Il est inadmissible que les locataires paient le prix fort alors que le coût de la vie ne cesse d’augmenter et que les salaires stagnent », déclare Michel Savard du Comité de locataires de la Côte-Nord.

« Cette augmentation de 5,9 % est un coup de massue pour des milliers de familles, de jeunes et de personnes âgées qui peinent déjà à joindre les deux bouts. Elle risque de pousser encore plus de locataires vers la précarité, voire l’itinérance », poursuit-il.

Thomas Savy, du RCLALQ, ajoute que « le gouvernement a le devoir de protéger ses citoyens les plus vulnérables. Il est temps d’agir concrètement pour garantir le droit au logement pour tous ».

Les deux organismes invitent la population à appuyer leur démarche en signant la pétition disponible sur la page Facebook du RCLALQ.