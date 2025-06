De la danse latine au Vieux-Quai pour faire tomber les préjugés

Il y aura de la danse latine tous les jeudis soir autour de la fontaine du Vieux-Quai.

À partir du 3 juillet, les soirées de danses latines dirigées par Kateri Dupont reviendront pour une deuxième édition estivale, mais cette fois en plus grand nombre avec un rendez-vous hebdomadaire.

« En me promenant autour de la fontaine, j’ai réalisé qu’il y avait assez de place pour danser et que c’était le lieu parfait. C’est au cœur du Vieux-Quai, au cœur de Sept-Îles », affirme la propriétaire de l’école de danse Fandango. « Le site est une belle fenêtre pour que les gens voient les danseurs de semaine en semaine (…) de trouver ça beau et normal. Il faut ôter les préjugés en lien avec les danses latines sur la Côte-Nord », explique Mme Dupont.

« Les Nord-Côtiers, ils associent ça à leurs voyages tout inclus dans le sud, aller à la chasse aux filles et de la séduction. Leurs références sur les danses latines viennent souvent de vieux films comme Dirty Dancing et ils s’imaginent que c’est facile, vulgaire et sexuel », déplore-t-elle. « En fait, c’est dans les danses les plus complexes que j’enseigne. Les danses latines, c’est comme apprendre le ballet. »

Cette année, le concept est différent, durant la première heure, il y aura un cours pour apprendre les bases de plusieurs danses latines, notamment du merengue, salsa et Bachata. L’heure suivante sera pour la danse libre sur les rythmes latins.

« Je pense que ça va être une belle activité où on sent que tout le monde danse avec tout le monde et que c’est social », souligne Kateri Dupont.

L’activité est ouverte à tous, gratuite et aucun prérequis n’est nécessaire pour en profiter. Les enfants y sont également invités.

Ce sera aux alentours de la fontaine du parc du Vieux-Quai, tous les jeudis de l’été à partir de 18 h.