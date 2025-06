Baie-Comeau : une fillette de trois ans défigurée par un chien

Une jeune fille de 3 ans a été mordue à la figure par un chien sur la plage de la Scierie à Pointe-aux-Outardes. Sa vie n’est pas en danger, mais elle a été transférée d’urgence au Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) de Québec.

C’est le 21 juin vers 16 h 40 que le malheureux événement s’est produit. Cette sortie à la plage devait être un beau moment en famille, mais elle a finalement viré au « cauchemar ».

Alyson Clavet et Dylan Desbiens s’amusaient avec leurs deux filles quand ils ont aperçu un homme qui refusait d’attacher son chien.

« Il grognait. Je voulais qu’il l’attache ou qu’il le rentre dans sa roulotte, raconte Mme Clavet. Il l’a envoyé dans sa roulotte, et quand mon chum est entré, le chien est sorti. Mon chum l’a attrapé par le collier et le monsieur lui a dit en sacrant de lâcher son chien, qu’il était capable de s’en occuper. On lui a dit ok, mais rentre-le ou attache-le et c’est à ce moment qu’il a sauté sur ma fille. »

Selon le propriétaire de l’animal, celui-ci « mordait les tibias des adultes, mais n’était pas dangereux pour les enfants », rapporte la maman de la victime.

Le pire est arrivé : le chien a violemment attaqué une des deux fillettes, celle âgée de trois ans. « Il l’a mordue au visage, lui infligeant une profonde plaie allant de l’arête du nez jusqu’à l’oreille », se désole le couple, encore sous le choc de cet accident.

L’enfant a été opérée à l’hôpital de Baie-Comeau où elle a passé la nuit. Par la suite, elle a été transférée d’urgence à Québec pour une éventuelle opération délicate au niveau de l’œil.

« À l’hôpital de Baie-Comeau, elle disait qu’elle ne voyait plus rien de son œil droit. Les médecins disent qu’il est ok. Elle a eu de la chance », mentionne sa maman déboussolée.

La jeune fille est hospitalisée pour au moins une semaine. Une chirurgie de reconstruction sera peut-être nécessaire. « Ce n’est pas certain pour le moment », témoigne la mère de Baie-Comeau qui doit revoir le médecin spécialiste pour en savoir plus.

La petite famille possédait deux chiens âgés de 6 et 8 mois « sans malice », selon la mère. « Nous avons dû aller les porter au refuge Chapitou parce que ma fille n’en veut plus », déplore-t-elle.

Peu de temps après l’incident, le papa, toujours sous le choc, a eu un accident de voiture. « Heureusement, il va bien physiquement, mais la famille est bouleversée, autant émotionnellement que financièrement », indique Carolanne St-Gelais Roy, une amie du couple qui a lancé un GoFundMe pour aider à la famille à passer à travers cette épreuve.

« Ils résident à Baie-Comeau alors ils auront besoin de soutien durant la réhabilitation de la petite pour rester auprès d’elle », explique-t-elle.

Au moment d’écrire ces lignes, 1 630 $ ont été amassés grâce à 41 dons sur un objectif de 5 000 $.

La petite Maélie a été mordue au visage par un chien de race husky pitbull. Photo courtoisie

Qu’arrive-t-il au chien ?

Le chien, qui a attaqué la fillette, est de race husky pitbull. Les parents ont contacté la Sûreté du Québec pour signifier l’événement et ils ont officiellement fait une déclaration.

« Nous nous sommes rendus sur place pour des blessures sérieuses sur une petite fille de trois ans. Les policiers doivent enquêter sur la cause des événements pour savoir s’il y a un élément criminel », confirme le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.

Les policiers transfèrent les dossiers en lien avec un animal au MAPAQ pour la suite des choses. Selon ce qui a été dit aux parents, un test sera effectué sur le chien pour savoir s’il était porteur d’une maladie, qui aurait pu être transmise à la jeune victime. Si ce n’est pas le cas, il pourrait ne pas être euthanasié. Il est avec son propriétaire pour le moment.

Notons que depuis mars 2020, le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens établit les pouvoirs des municipalités à l’égard des chiens ou de leur propriétaire ou gardien.

Il prévoit des mesures d’encadrement qui varient selon le niveau de dangerosité que peuvent présenter certains chiens. Ainsi, des normes s’appliqueront à l’ensemble des chiens, tandis que des mesures additionnelles viseront les chiens déclarés potentiellement dangereux par la municipalité.

L’euthanasie est prévue pour les chiens qui auront mordu ou attaqué une personne et qui auront causé sa mort ou lui auront infligé une blessure grave. Le règlement prévoit aussi le signalement des blessures, les pouvoirs d’inspection et de saisie des municipalités, ainsi que le processus pour déclarer un chien potentiellement dangereux.

Les municipalités peuvent adopter des normes plus sévères que celles prévues par le règlement.

Par ailleurs, plusieurs dispositions pénales visent les propriétaires et gardiens de chiens qui sont passibles d’amendes pouvant aller, selon le type d’infraction, de 250 $ à 10 000 $ pour une personne physique ou de 500 $ à 20 000 $ dans les autres cas.