Les clients sont au rendez-vous à la Coopérative de Gallix

Six mois après son ouverture, la Coopérative de Gallix est dans une bonne situation avec les clients qui répondent à l’appel.

« Quand on a lancé le projet, on a dit à la population qu’il fallait qu’elle soit au rendez-vous [après l’ouverture]. Pour l’instant, il y a un enthousiasme qui ne se dément pas », dit Réjean Porlier, président du conseil d’administration de la Coopérative de Gallix.

Ce secteur de Sept-Îles s’était retrouvé sans service de proximité depuis 2017, lors de la fermeture du seul dépanneur. Les résidants devaient donc se rendre à Sept-Îles ou à Port-Cartier pour obtenir de l’essence ou des biens alimentaires.

« On voit que ça répond à des besoins…Les gens réalisent à quel point ça nous a manqué [d’avoir un commerce de proximité] », dit Réjean Porlier.

L’un des objectifs de la coopérative était de créer un lieu où les résidents de Gallix pourraient se rencontrer et fraterniser. Un coin café a été aménagé dans le commerce afin que les gens puissent prendre le temps de discuter.

« Il y a des gens qui nous disent qu’ils avaient perdu de vue certains de leurs amis parce qu’ils n’avaient pas d’occasions de se voir. Aujourd’hui avec la Coop, ils se rencontrent à nouveau », témoigne M. Porlier, qui décrit la Coopérative comme un lieu de rassemblement.

Afin de souligner le lancement de la Coopérative, une ouverture officielle a eu lieu le samedi 21 juin.

La Coopérative est bien plus qu’un simple dépanneur. Il est possible d’y acheter des fruits et légumes frais. Il y a aussi un petit coin quincaillerie, en collaboration avec Lauremat, qui permet aux gens qui effectuent de petits travaux d’avoir accès rapidement à du matériel.

Six mois après l’ouverture, le choix d’installer la coopérative en plein cœur du village, plutôt qu’en bordure de la route 138, a été le bon, croit Réjean Porlier.

« Pour nous, l’une des conditions gagnantes était d’être le plus près de la population », dit-il. Plusieurs résidents se rendent au commerce à pied ou en vélo en raison de cette proximité.

Les travaux de construction de la coopérative ont débuté à la fin du mois de mai 2024 et l’ouverture a eu lieu le 16 janvier. Le projet était d’environ 2 M$.